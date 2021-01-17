ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

بحجة شكه فى سلوكها.. تجديد حبس المتهم بقتل شقيقته وطفليها بشبرا الخيمة

الأحد 17/يناير/2021 - 12:21 م
كلبش- ارشيفية
كلبش- ارشيفية
Advertisements
إبراهيم الهوارى
أمر قاضى المعارضات بمحكمة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية بتجديد حبس "محمود. ج"، 21 عاما، بتهمة قتل شقيقته "تيسير. ج"، 26 عاما، وطفليها "مازن وسيف"، 4 سنوات و7 أشهر، 15 يوما على ذمة التحقيقات، بحجة شكه فى سلوكها.




واصطحب فريق من النيابة العامة بقسم ثان شبرا الخيمة، المتهم لمنزله بشبرا الخيمة لتمثيل الجريمة كما خطط لها ونفذها من قبل بحضور المعمل الجنائى، بحضور رجال المباحث بالقسم.


وقال المتهم خلال التحقيقات: "قتلتها عشان انتقم لشرفى وغسلت عارى بإيدى"، موضحا أنها تزوجت مرتين وانفصلت وأن الجيران خاضوا فى سيرتها بسبب سوء سلوكها، فلم يستطيع تحمل ذلك ما دفعه لقتلها.


وأكد المتهم في اعترافاته أنه ارتكب الجريمة لسوء سلوك المجني عليها، وأنه انتظر حتى غادر شقيقه وخنقها حتى فقدت الوعى ثم ذبحها هي وطفليها ووضع جثة أحدهما 4 سنوات والأداة المستخدمة داخل حقيبة واستقل توك توك خاص بأحد أصدقائه وتوجه لترعة الإسماعيلية وألقى بالحقيبة وبداخلها جثة الطفل والأداة المستخدمة من أعلى كوبرى سرياقوس، لإيهام جهات التحقيق بأنها واقعة خطف.


وكانت أجهزة الأمن بالقليوبية نجحت فى كشف غموض حادث مقتل سيدة مطلقة وطفلها 5 سنوات داخل شقتها بشبرا الخيمة، حيث تمكن رجال المباحث من التوصل لهوية القاتل وتبين أن شقيقها وراء الواقعة وتولت النيابة التحقيق.


وتلقى اللواء فخر الدين العربي، مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد أحمد سالم الدقميري، مأمور قسم ثان شبرا الخيمة، بورود بلاغ بالعثور على جثة ربة منزل وابنها طفل، 5 سنوات، مقتولين في مسكنهما بمحطة هاميس دائرة القسم.


انتقل اللواء حاتم حداد، مدير إدارة البحث الجنائي، والمقدم حازم الخيال، رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة، وتم معاينة الشقة محل الواقعة والتحفظ على الجثث، وتبين أن الجثتين للمدعوة "تيسير. ج"، مطلقة، 26 عاما، ربة منزل، وطفلها "مازن"، 5 سنوات، يعيشان بمفردهما بمنزل عائلة القتيلة الذي يقطن فيه شقيقاها أيضا.


وبالفحص والمعاينة من قبل رجال المباحث تبين أن مرتكب الواقعة هو "محمد. ج"، سائق توك توك، مقيم مع القتيلة بنفس المنزل، وذلك لشكه فى سلوكها، حيث إن القتيلة تزوجت مرتين من قبل وتم طلاقها بعد الزيجتين، وأنجبت الطفل "مازن. م. ب"، 5 سنوات، وتم ضبط المتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حياله.


كما تبين من التحقيقات وسؤال شهود العيان بالمنطقة أن المجني عليها مطلقة منذ فترة وتعيش مع شقيقيها، وأنهم فوجئوا بهما يستغيثان بعد العثور على الجثث التى تم نقلها لمستشفى ناصر العام لبدء التشريح.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

تحقيقات واسعة لكشف غموض العثور على جثة سيدة وطفلها مذبوحين بشبرا الخيمة

كشف غموض حادث العثور على جثة سيدة وطفلها بشبرا الخيمة

قاتل شقيقته وطفليها: انتقمت لشرفى وغسلت عارى

المتهم بقتل شقيقته وطفليها يمثل الجريمة أمام النيابة العامة

حبس المتهم بقتل شقيقته وطفليها لشكه فى سلوكها بشبرا الخيمة

ضبط 216 هاربا من أحكام قضائية في حملة أمنية بالقليوبية

ترشيحاتنا

فضيحة أمريكية.. حقيقة تمويل دول ومنظمات أجنبية لأحداث الكونجرس

تشكيل البنك .. كيف يخطط محمد يوسف لإسقاط الأهلى باستاد المكس؟

سلبيات وملاحظات.. وكيل مجلس النواب يكشف أسباب استدعاء رئيس الحكومة والوزراء

شكلك متغير.. هيفاء وهبي تصدم متابعيها في أحدث ظهور لها

احذر من فعل شائع يحبط أعمالك الصالحة.. علي جمعة يوضحه

احذر .. 4000 جنيه غرامة تجاوز السرعة في قانون المرور الجديد

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نيسان تطرح قشقاى موديل 2021 الهجين للاسواق الاوروبية

بفستان مخملي.. ميريهان حسين تستعرض أناقتها في حفل زفاف نادر حمدي

شاهد.. أسعار ومواصفات بي ام دبليو 320 فى السوق المصرية