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حوادث

التحقيق في اندلاع حريق بورشة دعاية وإعلان بطوخ

الأحد 17/يناير/2021 - 09:33 ص
حريق
حريق
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إبراهيم الهوارى
أمرت نيابة طوخ بندب المعمل الجنائي لفحص اندلاع حريق شب داخل ورشة دعاية وإعلان لمعرفة أسباب نشوبه، وتشكيل لجنة لحصر الخسائر والتلفيات.

وكانت قوات الحماية المدنية بالقليوبية قد تمكنت من السيطرة علي حريق شب بورشة دعاية وإعلان بقرية الحدادين التابعة لدائرة مركز طوخ.

تلقى اللواء فخر الدين العربي مدير امن القليوبية إخطارا من العميد عمرو حرب مدير الحماية المدنية بالقليوبية بنشوب حريق بورشة دعاية وإعلان بقرية الحدادين التابعة لمركز شرطة طوخ.

وعلى الفور تم إخطار اللواء حاتم الحداد مدير مباحث القليوبية والعميد خالد المحمدي رئيس مباحث القليوبية وتم الدفع بسيارتي إطفاء وتم السيطرة على الحريق ومنع امتداده للمناطق المجاورة له دون خسائر بشرية وتولت النيابة التحقيق.

وتمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية من ضبط المتهمين فى واقعة سرقة مشغولات ذهبية وساعات يد من داخل فيلا بمنطقة جمعية أحمد عرابى في العبور وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وأمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تلقى مدير أمن القليوبية إخطارا من مأمور قسم شرطة العبور يفيد تلقيه بلاغا من مالك فيلا بمنطقة جمعية أحمد عرابى يفيد سرقة بعض المشغولات الذهبية خلال عدم تواجده بالفيلا واكتشافه السرقة فى اليوم التالى.

تم إخطار اللواء حاتم الحداد مدير المباحث الجنائية وتم تشكيل فريق بحثى قاده العميد خالد المحمدى رئيس المباحث بالمديرية والمقدم يوسف الشامى رئيس مباحث قسم شرطة العبور.

وبإجراء التحريات وتفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بالمنطقة تم تحديد المتهمين وتم ضبطهم وهم "محمد ف" 20 عاما، عاطل مقيم بدائرة القسم و"إسلام و" 21 عام عاطل.

وبمواجهة المتهمين أقروا بالسرقة ليلا خلال عدم تواجد مالك الفيلا بها وتم سرقة "3 خواتم ذهبية – 4 قطع جنيهات ذهب – قرط ذهبى، وساعات يد" وتم بإرشادهم ضبط المسروقات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وبعرضهم على النيابة أمرت بقرارها السابق

وكانت مباحث التموين بالقليوبية تمكنت من ضبط مصنع مستحضرات تجميل بدون ترخيص وبداخله كميات من الانتاج،وتم التحفظ على المضبوطات وتولت النيابة التحقيق.

تلقى مدير أمن القليوبية إخطارا من العقيد محمد غيته رئيس مباحث التموين بورود معلومات تفيد بضبط مصنع للمنظفات بدون ترخيص وعثر بداخله على (2065 لتر منظفات – 2185 عبوة مستحضرات تجميل – 420 مواد خام مستحضرات تجميل) بدون بيانات وبدون علامة تجارية.
من ناحية أخرى، تمكنت الحملة من ضبط (6) محلات جزارة ودواجن وبداخلهم (كمية من اللحوم ومقطعاتها ذبح خارج المجازر ومتغيرة الخواص الطبيعية – وكمية من لحوم الدواجن بدون بيانات ومجهولة المصدر والصلاحية).
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