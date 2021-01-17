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اقتصاد

خبير: مصر حافظت على معدلات النمو وشجعت الاستثمار الأجنبي خلال جائحة كورونا .. فيديو

الأحد 17/يناير/2021 - 12:45 م
صدى البلد
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آيات أحمد
قال جمال القليوبي، أستاذ هندسة الطاقة والبترول، إن مصر خلال جائحة كورونا بدءًا من مارس 2020 وحتى اليوم نجحت فى إدارة الأزمة،
كما استطاعت أن تحافظ على المعدل التنموى الخاص بها، وحققت 3.8 على عكس الكثير من الاقتصاديات العالمية التى انكمشت فى تلك الفترة، ولكن إصرار الحكومة المصرية فى ضخ الأموال والتى تصل إلى أكثر من 100 مليار جنيه أعطى ثقة لدى المواطن المصرى والمستثمرين، كما تمت زيادة المعاشات مما أعطى نوعا من الطمأنينة والثقة فى مستوى الاستهلاك.

وأضاف القليوبى فى تصريحات خاصة لصدى البلد، أن حجم التدوير فى الدعم المالى خلال 2020 كان أكبر من 2019، كما نجحت الدولة فى كبح جماح كوورنا والحفاظ على ثقة المواطنين ، مؤكدًا ان ما  حدث فى مصر خلال جائحة كورونا اكد على نجاح القيادة السياسية والحكومة
وشجع الاستثمار الأجنبى.

وأشار إلى أن مصر تركت العنان لدى المستثمر الأجنبى سواء داخل مصر او خارجها تم تداول20 مليار دولار من الشركاء الأجانب
خلال 2020، لافتًا إلى أن الدولة قادرة على المرور بهذه الأزمة بثقة عالية مما جعلنا نقلل من حجم الأضرار الجائحة.
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