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محافظات

إزالة 16 حالة تعد على حرم الطريق وصيانة أعمدة بمغاغة بالمنيا

الأحد 17/يناير/2021 - 12:24 م
إزالة التعديات
إزالة التعديات
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ايمن رياض
نظمت الوحدة المحلية لمركز مغاغة بالمنيا، حملة مكبرة لرفع الإشغالات وإزالة التعديات على حرم الطريق، بالشوارع الرئيسية والأحياء الداخلية بالمركز، بالتعاون مع شرطة المرافق والجهات المعنية.

تأتي تلك الحملات بهدف القضاء على العشوائية وفتح الطرق أمام المارة من المواطنين، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا.

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وقال محمد السيد رئيس المركز، انه تم خلال الحملات إزالة 16 حالة تعد على حرم الطريق، بالإضافة لإزالة حالتي من الإشغالات الثابتة، وذلك ضمن خطة الوحدة المحلية لرفع الاشغالات تمهيدًا لرصف الطرق بالمركز.

وأضاف رئيس المركز، أنه بجانب حملات رفع الإشغالات، تم تركيب 26 كشاف ليد جديد، ضمن الجدول الزمني المحدد لإحلال وتجديد أعمدة الانارة المتهالكة، وإجراء أعمال الصيانة الدورية مستمرة، وذلك قبل البدء في أعمال رصف الطرق.

وفي سياق متصل أوقفت الوحدة المحلية لمركز المنيا، حالة تعد بالبناء المخالف بدون ترخيص، بقرية دماريس، وذلك ضمن جهود المحافظة للقضاء على التعدي بالبناء المخالف والعشوائي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والتصدي بكل حسم لكل من تسول له نفسه مخالفة التعليمات الصادرة عن الدولة.

يأتي ذلك تنفيذًا لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بالقضاء على عشوائية البناء والعمل على رصد المخالفات، واتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأوضح العقيد محمد صلاح رئيس المدينة، أنه تم رصد المخالف، وعلى الفور تم إيقاف اعمال البناء بالإضافة للتحفظ على مواد البناء المستخدمة، وتحرير محضر بالواقعة للتحويل للنيابة العسكرية لتحقيق. 

مشيرًا الي استمرار جهود الوحدة المحلية في متابعة منظومة النظافة العامة حيث تم مواصلة أعمال رفع المخلفات الصلبة وتراكمات القمامة بنطاق القرية.

وفى إطار خطة الدولة برفع كفاءة أعمدة الإنارة وإنارة الطرق وحرصها على حياة المواطنين وتقديم كل الخدمات لهم، من خلال رفع كفاءة الطرق وتنفيذ اعمال الصيانة المستمرة للانارة، لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. وتنفيذًا لتوجيهات المحافظ اللواء اسامة القاضي وتكليفات اللواء احمد السايس رئيس مركز ومدينة ملوى، بوضع خطة متكاملة للارتقاء بمستوى الخدمات العامة بمختلف القطاعات الخدمية. 

تابع رئيس المدينة، أعمال استكمال وإعادة إنارة طريق المحيط ـ أبوقرقاص، وطريق ملوى ـ الشيخ حسين، وطريق الريرمون ـ البياضية حيثُ تم اعادة زرع اعمدة الأنارة وشد الأسلاك وتركيب الكشافات والمحولات وتم إنارة الطريق، وذلك لأجل التيسير على المارة من المواطنين والمركبات والحد من وقوع الحوادث على الطريق. 

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