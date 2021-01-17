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الأرصاد تكشف سبب الإحساس ببرودة الجو خلال فترات النهار والليل

الأحد 17/يناير/2021 - 01:11 م
الارصاد الجوية
الارصاد الجوية
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ريهام فيكتور
قال محمود شاهين، مدير مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه خلال هذه الفترة من العام نشهد حالة من التقلبات الجوية، وعناصر هذه الحالة هو انخفاض فى درجات الحرارة بالفعل عن المعدلات بدرجتين أو 3 مئوية على أغلب مدن ومحافظات الجمهورية.

وأضاف "شاهين"، أثناء حواره لبرنامج "الآن" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن هناك نشاطا للرياح الذي يزيد من إحساسنا بدرجات انخفاض الحرارة فى فترات النهار أو الليل، كما أن الطقس يكون مائلا للبرودة خلال ساعات النهار والبرودة خلال ساعات الليل.

وأشار مدير مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى أن الساعات الأولى من الصباح المتأخرة من الليل يسود طقس شديد البرودة والتى يتراوح معها درجة الحرارة الصغرى من 11 إلى 13 درجة مئوية على شمال البلاد.

وأكد مدير مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، استمرار ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة أثناء التواجد خارج المنزل فى ساعات النهار المبكرة أو ساعات الليل المتأخرة. 
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