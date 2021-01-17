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أخبار البلد

نقابة البناء والأخشاب: تصفية الحديد والصلب استمرار لنسف شركات قطاع الأعمال

الأحد 17/يناير/2021 - 02:51 م
صدى البلد
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محمد غالي
رفضت النقابة العامة للعاملين بصناعات البناء والأخشاب برئاسة عبدالمنعم الجمل، قرار تصفية شركة الحديد والصلب المصرية الذي اتخذته الجمعية العامة غير العادية للشركة، برئاسة المهندس محمد السعداوى رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية. 

وقال عبدالمنعم الجمل رئيس النقابة العامة للعاملين بصناعات البناء والأخشاب، نائب رئيس اتحاد نقابات عمال مصر، إن الاتجاه نحو تصفية شركات قطاع الأعمال العام أمر أصبح جليا، وهو ما حذرنا منه منذ سنوات، مؤكدا أن ما يحدث قائم علي قرارات وإرادة أشخاص وليس مرتبطا باقتصاديات وخسائر، بل خطة موضوعة منذ سنوات لنسف شركات قطاع الأعمال العام، والتخلص من العمالة به.

واستشهدت النقابة العامة بتصريحات رئيس مجلس إدارة شركة الحديد والصلب، الذي أكد أن الشركة لديها إمكانات ومقومات الاستمرارية. 

وأوضحت النقابة العامة في بيانها، أن القضية لدي التنظيم النقابي ليست مختزلة في تعويضات العاملين بالشركات، ولكنها قضية دفاع عن اقتصاد وطن، والتمسك بالشركات الوطنية التي هي حائط الصد والأمان وقت الأزمات، مضيفا أن الأمر بات حتميا في التصدي لمحاولات هدم الصناعة الوطنية حتي لا يصبح الوطن فريسة لاحتكار شركات القطاع الخاص.
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