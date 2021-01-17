نقابة البناء والأخشاب: تصفية الحديد والصلب استمرار لنسف شركات قطاع الأعمال

رفضت النقابة العامة للعاملين بصناعات البناء والأخشاب برئاسة عبدالمنعم الجمل، قرار تصفية شركة الحديد والصلب المصرية الذي اتخذته الجمعية العامة غير العادية للشركة، برئاسة المهندس محمد السعداوى رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية.





وقال عبدالمنعم الجمل رئيس النقابة العامة للعاملين بصناعات البناء والأخشاب، نائب رئيس اتحاد نقابات عمال مصر، إن الاتجاه نحو تصفية شركات قطاع الأعمال العام أمر أصبح جليا، وهو ما حذرنا منه منذ سنوات، مؤكدا أن ما يحدث قائم علي قرارات وإرادة أشخاص وليس مرتبطا باقتصاديات وخسائر، بل خطة موضوعة منذ سنوات لنسف شركات قطاع الأعمال العام، والتخلص من العمالة به.





واستشهدت النقابة العامة بتصريحات رئيس مجلس إدارة شركة الحديد والصلب، الذي أكد أن الشركة لديها إمكانات ومقومات الاستمرارية.



