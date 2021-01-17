كبير موظفي بايدن: نتلقى إحاطات من إدارة ترامب لكن التهديدات مقلقة

قال كبير موظفي البيت الأبيض في إدارة جو بايدن، رون كلاين إن التهديدات الأمني مقلقة ولكن الإدارة تثق في أن جهاز الخدمة السرية ستؤمن التنصيب.





وأضاف كلاين أن الإدارة تتلقى إحاطات من إدارة الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب عن الإجراءات الأمنية لتأمين الكونجرس.





وكان كلاين قد كشف في مذكرة له عن اعتزام بايدن إصدار سلسلة من الأوامر التنفيذية، في أول يوم له في منصبه، ومن المقرر أن يوقع عددا من المراسيم بعد حفل التنصيب مباشرة.





وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن بايدن سيوقع على قرارات تشمل إلغاء حظر السفر الذي فرضته إدارة الرئيس دونالد ترامب على دول ذات أغلبية مسلمة.





كما تشمل المراسيم الجديدة التي سيوقعها بايدن قرارا بالانضمام إلى اتفاق باريس للمناخ، بحسب الصحيفة.





ومن القرر أن يوقع بايدن على سلسلة من الأوامر التنفيذية بشأن جائحة كورونا، والاقتصاد، بما في ذلك توسيع القيود المتعلقة بالولاء، وارتداء الكمامات في المباني الحكومية الفيدرالية.











