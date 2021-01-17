ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

كبير موظفي بايدن: نتلقى إحاطات من إدارة ترامب لكن التهديدات مقلقة

الأحد 17/يناير/2021 - 05:08 م
صدى البلد
Advertisements
حسام رضوان
قال كبير موظفي البيت الأبيض في إدارة جو بايدن، رون كلاين إن التهديدات الأمني مقلقة ولكن الإدارة تثق في أن جهاز الخدمة السرية ستؤمن التنصيب.

وأضاف كلاين أن الإدارة تتلقى إحاطات من إدارة الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب عن الإجراءات الأمنية لتأمين الكونجرس.

وكان كلاين قد كشف في مذكرة له عن اعتزام بايدن  إصدار سلسلة من الأوامر التنفيذية، في أول يوم له في منصبه، ومن المقرر أن يوقع عددا من المراسيم بعد حفل التنصيب مباشرة.

وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن بايدن سيوقع على قرارات تشمل إلغاء حظر السفر الذي فرضته إدارة الرئيس دونالد ترامب على دول ذات أغلبية مسلمة.

كما تشمل المراسيم الجديدة التي سيوقعها بايدن قرارا بالانضمام إلى اتفاق باريس للمناخ، بحسب الصحيفة.

ومن القرر أن يوقع بايدن على سلسلة من الأوامر التنفيذية بشأن جائحة كورونا، والاقتصاد، بما في ذلك توسيع القيود المتعلقة بالولاء، وارتداء الكمامات في المباني الحكومية الفيدرالية.



Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

أحدهم خاص بـ دول إسلامية.. أوامر تنفيذية يخطط لها بايدن

5 قرارات دمرت أمريكا.. بايدن يفكك الإرث السيئ لـ ترامب مع دخول البيت الأبيض

مستشار بايدن: على الحكومة الأمريكية الموافقة على الانتقال هذا الأسبوع

فريق بايدن يكشف عن موعد تسلمه أول موجز يومي من المخابرات الأمريكية

بزوع تاريخ لأمريكا جديد .. النخبة الملونة

بينها إلغاء حظر السفر مع الدول الإسلامية.. بايدن يصدر سلسلة قرارات عاجلة يوم تنصيبه

ترشيحاتنا

محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول أمام مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

بعد إخماد فتنة رمضان صبحي.. أزمة جديدة في بيراميدز

لن تنام مرة أخرى.. فتاة تلتقط فيديو محرجا لصديقتها أثناء النوم

شعبة الدخان: المستهلك لن يتحمل أعباء تحصيل 25 قرشا عن كل علبة سجائر لصالح التأمين الصحى

إعفاء هذه الفئات من رسوم رخصة قيادة السيارة .. تعرف عليها

قبل شراء شقة.. تعرف على إجراءات البيع ونقل الملكية بالشهر العقارى

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وداعا للكرش.. 5 تمارين تقضي على دهون البطن بسرعة

رئيس وزراء صباحا ومربي أطفال مساء.. بوريس جونسون وابنه يشعلان السوشيال ميديا في بريطانيا.. صور

ظهور أودي S8 موديل 2022 أثناء اختبارها استعدادا للتدشين