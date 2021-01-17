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بين الناس

البحيرة تنفى حدوث تلوث في مياه الشرب

الأحد 17/يناير/2021 - 07:12 م
مياة البحيرة
مياة البحيرة
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مصطفى كرم
اعلنت شركة مياة الشرب والصرف الصحي في بيان لها اليوم، عدم حدوث سدة شتوية إلى الآن ولايوجد تأثير علي جودة ونقاء المياة المنتجة من محطاتها  في محيط مركز ومدينة المحمودية. 

وأكدت الشركة انه في مثل هذا التوقيت من كل عام تحدث السدة الشتوية و تزداد معها نسبة الامونيا والمواد العضوية في مياة الري بترعة المحمودية.

وأكدت الشركة انه فور حدوث هذة السدة الشتوية يتم إعلان حالة الطوارئ القصوى بكافة محطات مياة الشرب بالمحافطة كإجراء احترازي حيث يقوم فريق من المعمل المركزي بالشركة برفع عينة  كل نصف ساعة من محيط المحطات الواقعة على نركز ومدينة المحمودية.

وتهيب الشركة بالمواطنين عدم الانسياق للشائعات المغرضة التي يروحها البعض لاثارة البليلة وان الشركة لن تتهاون فيما يتعلق بجودة المياة وانها تقوم بنشر المعلومات والأخبار اول بأول بالمركز الاعلامي للشركة لإطلاع المواطنين حال وجود أي أخبار تتعلق بجودة مياة الشرب. 

وأكد المركز الإعلامي ان الشركة تتخذ الإجراءات الإصلاحية والتدابير الاحترازية وانه لا مجال لخروج المياة من محطاتها غير مطابقة للمواصفات.

وجاء ذلك البيان عقب رصد المركز الاعلامي لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة نشر أخبار كاذبة  على بعض وسائل التواصل الإجتماعي تشكك في جودة المياه . 
البحيرة تنفى حدوث تلوث في مياه الشرب
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