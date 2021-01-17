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برلمان

رئيس الوزراء يلقي بيانًا أمام النواب غدا لعرض موقف تنفيذ برنامج الحكومة

الأحد 17/يناير/2021 - 07:24 م
مجلس النواب
مجلس النواب
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فريدة محمد - ماجدة بدوي - يوسف سامح
يلقي الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلمة غدا، أمام مجلس النواب، بشأن موقف تنفيذ برنامج الحكومة، وذلك عقب قرار البرلمان باستدعاء الحكومة.

وكان المستشار حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، صرح بأن اللجنة العامة للمجلس انتهت خلال اجتماعها اليوم، إلى استدعاء رئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة، لعرض الموقف التنفيذى لأداء كل وزارة مقارنة بما جاء ببرنامج الحكومة لعام 2020 /2021 الذى سبق عرضه على مجلس النواب.

وأوضح حنفى خلال كلمته بالجلسة العامة للبرلمان، اليوم الأحد، أن هناك عددا من الملاحظات على أداء الحكومة مقارنة بما جاء فى برنامج الحكومة الذى عرض على المجلس.

وأضاف أن مكتب المجلس سيعد جدولا بشأن مواعيد حضور أعضاء الحكومة للمجلس على عدة أيام، بحيث تتضمن حضور وزيرين فى كل جلسة عامة لمناقشتهم وعرض الموقف التنفيذى لأدائهم.

وتابع: كما سيتم إخطار رئيس الوزراء بالجدول الخاصة بالحضور إلى المجلس، مع التنبيه على أن الحضور وجوبى عملًا بحكم المادة136 من الدستور.
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