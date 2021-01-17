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تعليم

الدكتور وليد انور مديرا لمستشفى جامعة عين شمس التخصصي

الأحد 17/يناير/2021 - 08:02 م
صورة من القرار
صورة من القرار
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حسام الفقي
قرر الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس تعيين الدكتور وليد انور محمد الاستاذ بكلية الطب جامعة عين شمس مديرا لمستشفي عين شمس التخصصي اعتبارا من يوم 23 يناير 2021 ولمدة عامين.

في سياق اخر كرم الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، 117 عضو هيئة تدريس من كلية العلوم، اليوم الأحد، خلال الاحتفالية التي نظمها قطاع الدراسات العليا والبحوث لتكريم الحاصلين على مكافأة النشر الدولي الدفعة (25) والبالغ عددهم 331 باحثًا بعدد أبحاث 252 بحثا بقيمة مليون و740 ألف منهم 94 بحثا من كلية العلوم.

حضر الاحتفالية الدكتور محمد أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث ورئيس اللجنة العليا لمكافأة النشر الدولي، والدكتور محمد رجاء عميد كليه العلوم والدكتور محمد ضياء عميد كلية طب الأسنان.

وفى كلمته أكد الدكتور محمود المتينى رئيس الجامعة أنه حفاظًا على اللقاء الدورى مرتين فى العام فى يونيو وديسمبر مع أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة الحاصلين على مكافأة النشر الدولي، كانت هذه الاحتفالية والتي تتم في ظل إجراءات احترازية مشددة، لتكريمهم وحثهم على بذل المزيد مما يصب في مصلحة البحث العلمى للجامعة ويسهم فى رفع تصنيفها عالميا، كما سينعكس أيضا على تصنيف الجامعات المصرية دوليا.
الدكتور وليد انور مديرا لمستشفى جامعة عين شمس التخصصي
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