ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

ليلى أحمد زاهر مهنئة دلال عبد العزيز بعيد ميلادها: أحلى وأحن ديدي في الدنيا

الأحد 17/يناير/2021 - 08:49 م
صدى البلد
Advertisements
سارة عبد الله

هنأت الفنانة الشابة ليلى أحمد زاهر، الفنانة القديرة دلال عبد العزيز بمناسبة عيد ميلادها، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

 

وعلقت ليلى زاهر، قائلة: " كل سنة وحضرتك طيبة يا احلي واحن ديدي في الدنيا شكرًا عل كل النصايح و كل حاجة حلوة علمتيهاني🤗🤗"


وتشارك كل ليلي أحمد زاهر ودلال عبدالعزيز مؤخرا في بطولة أحداث مسلسل "في بيتنا روبوت" للفنانة شيماء سيف،  ويشارك فى البطولة هشام جمال، عمرو وهبة.

 

وشاركت ليلى أحمد زاهر في الموسم الرمضاني السابق بمسلسل الفتوة مع ياسر جلال، أحمد صلاح حسني، أحمد خالد صالح، مي عمر، ورياض الخولي، وأحمد خليل، من تأليف هاني سرحان وإخراج حسين المنباوي.      

 

مسلسل "الفتوة" أحداثه تدور فى زمن غير معاصر، حيث تعود الأحداث للوراء 100 عام، معتمدة على الطابع الشعبى ويتم تناوله بشكل اجتماعي لا يخلو من الجانب الرومانسي والأكشن والكوميدي.

 

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

بملابس عصرية .. ليلي أحمد زاهر تتألق في أحدث جلسة تصوير

ما أخدش أي حاجة من باب العادي.. ليلى أحمد زاهر تكشف عن درس تعلمته في 2020

شاهد.. أحدث ظهور لـ ليلى أحمد زاهر أثناء ركوبها الخيل

بإطلالة كاجوال.. ليلى أحمد زاهر تخطف الأنظار عبر إنستجرام

من غرفتها.. ليلي أحمد زاهر تشارك متابعيها أحدث إطلالة لها

بالأبيض والأسود ... ليلى أحمد زاهر تتألق بإطلالة جديدة.. شاهد

ترشيحاتنا

تعرف على ترتيب الدوري المصري بعد سقوط الأهلي أمام البنك

حارس مرمى سموحة يبتلع لسانه خلال مواجهة الإنتاج الحربي.. شاهد

سعر ومواصفات شيري أريزو 5 الجديدة في مصر.. صور

أسامة كمال يعلق على استدعاء مجلس النواب للحكومة

75 دقيقة.. محمد صلاح يهدر الهدف الأول لـ ليفربول.. والمباراة في طريقها للتعادل

شاهد.. كيف كان شكل توت عنخ آمون سيبيريا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد واقعة حارس سموحة.. علاج حالة ابتلاع اللسان للاعب في المباراة.. صور وفيديو

سعر ومواصفات شيري أريزو 5 الجديدة في مصر.. صور

فوائد ردة الشوفان .. كل ماتريد معرفته عنها .. وطريقة الاستخدام والتحضير