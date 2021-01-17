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2 مليون و260 ألف عامل.. وزارة التخطيط تزف بشرى لـ العمالة غير المنتظمة.. فيديو

الأحد 17/يناير/2021 - 09:09 م
العمالة غير المنتظمة
العمالة غير المنتظمة
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محمد القاضي
قالت الدكتورة حنان نظير، مستشار المجلس القومي للأجور بوزارة التخطيط، إن أزمة جائحة كورونا أثرت بشكل سلبي على جميع القطاعات والفئات، مضيفة أن أكثر الفئات تضررًا من أزمة فيروس كورونا هي العمالة غير المنتظمة.

وأضافت "نظير"، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن العمالة غير المنتظمة تكمن مشكلتها في أنها تعمل بشكل غير مستقر وليس لديها مصدر دخل ثابت، ولا توجد تغطية لمظلة الحماية الاجتماعية لديها، مؤكدة أن هذه الفئة تتضرر بشكل أساسي في الأزمات الاقتصادية.

وأشارت إلى أنه بناءً على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي تم توجيه الاهتمام إلى هذه الفئة، ومن ثم تم تكوين لجنة لحصر العمالة غير المنتظمة ووضع الإجراءات التي يتم من خلالها تعويض هذه العمالة.

وأوضحت أن المنحة الرئاسية جاءت من خلال توجيه الرئيس السيسي ومنحها للعمالة، لافتة إلي أن المرحلة الأولي للمنحة تم صرفها علي مدار 3 أشهر بداية من مايو حتي يوليو 2020، وتقدم لها 4 ملايين عامل، وبعد تطبيق معايير الاستحقاق تم الوصول إلي 2.1 مليون فرد.

وتابعت أن الرئيس السيسي وجه باستمرار الاهتمام بهذه الفئة نظرا لاستمرار أزمة فيروس كورونا، لمدة 3 أشهر أخرى حتي ديسمبر 2020، وتقدم للمنحة 6 ملايين عامل، وبلغ عدد المستحقين 2 مليون و260 ألف عامل.

وأكملت مستشار المجلس القومي للأجور بوزارة التخطيطـ، أن صرف الدفعة الثانية من المرحلة الثانية للمنحة بدأ اليوم وتغطي 2 مليون و260 ألف فرد، وسوف يتم الصرف من اليوم وحتي يوم 22 من الشهر الجاري.

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