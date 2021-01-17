هطول أمطار غزيرة على بعض المناطق فى القاهرة.. فيديو

تشهد البلاد موجة من الطقس السيء منذ صباح اليوم الأحد، وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية استمرارها حتى السبت القادم 23 يناير، وقدمت تحذيرات لأصحاب الأمراض المزمنة تحسبا للعواصف الترابية.

ورصدت عدسة صدى البلد خلال الساعات القليلة الماضية، أجواء الطقس وهطول الامطار في القاهرة، تحديدا بشوارع وسط البلد وميدان التحرير.

وتسجل درجات الحرارة على القاهرة 20- 9، السواحل الشمالية 17- 11، جنوب سيناء 23- 14، شمال الصعيد 20- 7، جنوب الصعيد 22- 9.

وقال محمود شاهين، مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، إن فصل الشتاء يتسم بالتقلبات الجوية بصفة عامة والأيام السابقة شهدت تقلبات كثيرة من ارتفاع درجات الحرارة وانخفاض وجو مليء بالرياح والأتربة.

وأوضح محمود شاهين، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، أن الأيام القادمة سيكون الطقس مائلًا للبرودة وستكون درجة الحرارة أقل من 20 درجة، لافتًا إلى احتمالية سقوط أمطار على السواحل الشمالية والوجه البحرى كبيرة جدا وأمطار خفيفة على القاهرة وستشهد حركة نشطة للرياح.

وأضاف محمود شاهين، أنه لابد من ارتداء ملابس شتوية ثقيلة فى الأيام القادمة وعدم التخفيف، متابعا أنه فرص انعدام الشبورة كبيرة ومن بداية يوم الاربعاء ستزداد الامطار على السواحل الشمالية والوجة البحرى.

تابع محمود شاهين ، أن القاهرة ستشهد سقوط أمطار متوسطة وستزداد تدريجيا بعد يوم الأربعاء وستشهد حركة مثيرة للرياح والأتربة.