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توك شو

مصيبة لو جرالك حاجة.. زاهي حواس يحذر أحمد موسى قبل نزول مقبرة في سقارة

الأحد 17/يناير/2021 - 10:41 م
الدكتور زاهي حواس
الدكتور زاهي حواس والإعلامي أحمد موسي
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حمزة شعيب
داعب الدكتور زاهي حواس، الإعلامي أحمد موسي، بعد رغبته في النزول إلى أحد الاكتشافات، قائلًا "إنت متأكد انك هتنزل مبقرة على بعد 24 متر، ولا نشوف بير سهل".

وأضاف "حواس"، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسي مقدم برنامج "علي مسئوليتي" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، "لو حصلك حاجة هتبقي مصيبة الناس عاوزك والبرنامج بتاعك شهير".

ونزل الإعلامي أحمد موسى، مع عالم الآثار الكبير زاهي حواس، داخل مقبرة أثرية على بعد 14 مترًا تحت الأرض، بمنطقة آثار سقارة.

وأضاف عالم الآثار زاهي حواس "لدينا نوعان من العمال الأثريين الأول مدرب على الحفر، والثاني يحمل الفأس".

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