أهالى قرية المريس وحاجر فى الأقصر يطالبون يتخصيص قطعة أرض لتنفيذ مشروع الصرف الصحى.. صور

سادت حالة من الغضب بين أهالى قرية المريس وحاجر المريس الطود غرب الأقصر ، بسبب عدم تخصيص مساحة أرض من قبل المحليات بالقرية والمدينة او شراء مساحة أرض من قبل الجهة المسئولة علي تنفيذ مشروع الصرف الصحى .





ويقول المواطن محمد محمود طايع ، في رسالة بعث بها لخدمة شكاوى "صدى البلد" : نعاني نحن أهالى قرية المريس وحاجر المريس الطود غرب الأقصر وتوابعها من العزب والنجوع من عدم إتمام تنفيذ محطة الصرف الصحي خطوط الصرف الصحي في القرية وتوابعها ، كما نعاني من غلاء قيمة استخدام سيارة الصرف الصحي والخاصة وكذلك سيارة الصرف الصحي الخاصة بالوحدة المحلية لقرية المريس غير كافية للقرية حيث بالحجر وحينما يتحدد الميعاد علي شهر يكون الضرر بالغ أكثر ويؤدى الى انفجار البيارة المخصصة لذلك ، مما يسبب غرق الشوارع بمياه الصرف الصحى و داخلها الى منازلنا وهذا يعرضنا الى أضرار بالغة ناهيك عن الروائح الكريهة و انتشار الحشرات المحملة بالأمراض والأوبئة .









وأضاف : معظم المواطنين غير قادرين علي استخدام السيارات الخاصة بالصرف الصحي من غلاء سعر قيمة نقله الواحدة ١٨٠ جنية، و تقدمنا بأكثر من شكوي بخصوص المطالبة بعمل محطة صرف صحي للقرية وتوابعها ، وتمت الموافقة بعمل محطة صرف صحي ولكن أسباب التأخير عدم توافر مساحة أرض لتنفيذ المشروع عليها رغم انة توجد مساحات كثيرة أراضي أملاك دولة بالقرية وفي حالة عدم وجود أرضي أملاك دولة بالقرية نرجو توفير مساحة أرض بطريق الشراء من قبل المحافظة بجهة منطقة مياه الشرب والصرف الصحي من أحد. المواطنين أومن أراضي الإصلاحي الزراعي أو من أراضي الأوقاف أو أي جهة اومؤسسة حكومية لإقامة المشروع .

مطالبا المستشار محافظ الأقصر بتشكيل لجنة من مديرية أملاك الأقصر ومديرية المساحة بالأقصر وهيئة الرقابة الإدارية بالأقصر وقسم المتابعة بمحافظة الأقصر ورئاسة الوحدة المحلية لمدينة ومركز الطود ورئاسة الوحدة المحلية لقرية المريس بفحص أراضي أملاك الدولة وتخصيص قطعة أرض لإقامة محطة صرف صحي . التي نعاني منها





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