ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

بين الناس

أهالى قرية المريس وحاجر فى الأقصر يطالبون يتخصيص قطعة أرض لتنفيذ مشروع الصرف الصحى.. صور

الإثنين 18/يناير/2021 - 07:01 ص
صدى البلد
Advertisements
وسام مختار
سادت حالة من الغضب بين أهالى قرية المريس وحاجر المريس الطود غرب الأقصر ، بسبب عدم تخصيص مساحة أرض من قبل المحليات بالقرية والمدينة او شراء مساحة أرض من قبل الجهة المسئولة علي تنفيذ مشروع الصرف الصحى .

ويقول المواطن محمد محمود طايع  ، في رسالة بعث بها لخدمة شكاوى "صدى البلد" :  نعاني نحن أهالى قرية المريس وحاجر المريس الطود غرب الأقصر وتوابعها من العزب والنجوع من عدم إتمام تنفيذ محطة الصرف الصحي خطوط الصرف الصحي في القرية وتوابعها ، كما نعاني من غلاء قيمة استخدام سيارة الصرف الصحي والخاصة وكذلك سيارة الصرف الصحي الخاصة بالوحدة المحلية لقرية المريس غير كافية للقرية حيث بالحجر وحينما يتحدد الميعاد علي شهر يكون الضرر بالغ أكثر ويؤدى الى  انفجار البيارة المخصصة لذلك ، مما يسبب غرق الشوارع بمياه الصرف الصحى و داخلها الى منازلنا  وهذا يعرضنا الى  أضرار بالغة ناهيك عن الروائح الكريهة و انتشار الحشرات المحملة بالأمراض والأوبئة  .


وأضاف : معظم المواطنين غير قادرين علي استخدام السيارات الخاصة بالصرف الصحي من غلاء سعر قيمة نقله الواحدة ١٨٠ جنية،  و تقدمنا بأكثر من شكوي بخصوص المطالبة بعمل محطة صرف صحي للقرية وتوابعها ، وتمت الموافقة بعمل محطة صرف صحي ولكن أسباب التأخير عدم توافر مساحة أرض لتنفيذ المشروع عليها رغم انة توجد مساحات كثيرة أراضي أملاك دولة بالقرية وفي حالة عدم وجود أرضي أملاك دولة بالقرية نرجو توفير مساحة أرض بطريق الشراء من قبل المحافظة بجهة منطقة مياه الشرب والصرف الصحي من أحد. المواطنين أومن أراضي الإصلاحي الزراعي أو من أراضي الأوقاف أو أي جهة اومؤسسة حكومية لإقامة المشروع .
 
مطالبا المستشار محافظ الأقصر بتشكيل لجنة من مديرية أملاك الأقصر ومديرية المساحة بالأقصر وهيئة الرقابة الإدارية بالأقصر وقسم المتابعة بمحافظة الأقصر ورئاسة الوحدة المحلية لمدينة ومركز الطود ورئاسة الوحدة المحلية لقرية المريس بفحص أراضي أملاك الدولة وتخصيص قطعة أرض لإقامة محطة صرف صحي . التي نعاني منها

للتواصل مع القارئ من خلال رقم
٠١١٤١٢٨١٣٣٦

أقراء ايضا

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.


ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

ضم طريق الستين لقرية الزينية بالأقصر تمهيدا لرصفه.. صور

عمره 70 عاماً.. أهالي حاجر المريس بالأقصر يطالبون بتجديد الكوبري المتهالك.. صور

لتخفيف المعاناة عنهم.. أهالي حاجر المريس يطالبون بتوفير طبيب بديل في الوحدة الصحية

الانتهاء من تركيب كشك كهرباء بجنوب الأقصر

سكان قرى وحاجر المريس الطود في الأقصر يطالبون بتوفير ماكينات صرف آلي

لتخفيف المعاناة عنهم ..أهالى قرية المريس والحاجر يطالبون بضمهم لمركز ومدينة أرمنت

ترشيحاتنا

56 حالة وفاة.. الصحة: تسجيل 890 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا

مفاجأة في قائمة المرشحين لخوض انتخابات مجلس إدارة نادي الزمالك القادمة

بعد آخر تراجع.. أسعار الدولار والعملات الأجنبية في البنك الأهلي اليوم

صدمة غير عادية.. شوبير يعلق على طرد ميسي لأول مرة في تاريخه

1000 جنيه للمعاينة.. تعرف على رسوم ترخيص المحال العامة وفقا للقانون الجديد

فضل صلاة قيام الليل بسورة البقرة .. 20 جائزة ربانية لايعرفها كثيرون

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ضحك هستيري على زوجها.. لقطة عفوية للأميرة ديانا خلال جولة ملكية

تجاهل القطار.. سائق يتوقف بسيارته على القضبان الحديدية لسبب غريب.. صور

بعد مطاردة سارق هاتفها المحمول.. رصاصة قاتلة تنهي حياة امرأة ثلاثينية