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منوعات

بكيس بلاستيك.. طريقة لتخزين اللحم المفروم في الفريزر.. فيديو

الإثنين 18/يناير/2021 - 03:33 ص
لحم
لحم
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عزة عاطف
هل فكرت يومًا في طريقة مناسبة لتخزين اللحم المفروم؟، والمساحة التي تأخذها قطع اللحم داخل الفريزر؟، والتي تحرمك من توفير مساحات لتخزين أشياء أخرى؟، ليست هذه المشكلة الوحيدة فحسب بل والوقت الذي تأخذه كتل اللحم في التفكيك وذوبان الجليد.

تقدم إحدى ربات البيوت طريقة سهلة لتخزين اللحم المفروم، توفر عليك الجهد وتوفر المساحة وسرعة ذوبان الجليد من اللحم عند إخراجه من من الفريزر.

أولًا تقوم بإخراج اللحم المفروم من العبوة البلاستيكية الصلبة التي تأتي به وتضع نصفه في كيس بلاستيك كبير قابل للغلق، مثل أكياس "التوست".

بمجرد وضعها في الكيس، تقوم المرأة بفرد قطع اللحم المفروم داخل الكيس وتسطيحها حتى يصبح سمكها حوالي سنتيمتر.

ثم تغلق الكيس وتضعه فوق الكيس الذي أعدته سابقًا في الفريزر، فمع فرد اللحم المفروم، سيكون من السهل جدًا وضعه في الفريزر إلى جانب العناصر الأخرى.

يحمل الفيديو عنوان: "أسهل وأسرع طريقة لتخزين اللحم وتفكيكه من الجليد في أقل وقت ممكن".

حصل الفيديو على أكثر من 11000 إعجاب حتى الآن، لذلك من الآمن القول بأن الأشخاص يجدون تلك النصائح مفيدة.

علق أحد المستخدمين على الفيديو قائلا: "سهل التخزين.. يتجمد بشكل أسرع.. يذوب بشكل أسرع.. في أفضل الاحوال".

ومع ذلك، سارع آخرون للإشارة إلى أن المرأة لم تغسل يديها بعد لمس اللحم المفروم في الفيديو، والتي ردت عليها عدة مرات بأن مدة الفيديو كانت قصيرة. 

وعلى الرغم من أنها قد تكون قد نظفت مطبخها جيدًا بعد تصوير الفيديو، إلا أنه يجدر الإشارة إلى ضرورة غسل يديك دائمًا بعد التعامل مع اللحوم النيئة.
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