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مرأة

بدون رجيمات قاسية.. تعرفي كيف تنسفين الكرش

الإثنين 18/يناير/2021 - 04:01 ص
صدى البلد
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لمياء الياسين

بدون رجيم قاسى يمكن التخلص من وزنك الزائد  برجيم غذائى متوازن وحيل  تساعدك على حرق الدهون والتخلص من الوزن الزائد ونسف الكرش.

خطة الرجيم

الإفطار 6 صباحا


شريحة نستو لايت أو جبن قريش +3 ملاعق فول بالليمون+1توست سن

سناك بعد الفطار ب3 ساعات..

ثمرة فاكهة

الغذاء من 12 إلى الساعه 4 عصرا

علبة تونة   + طبق سلطة + ربع رغيف بلدى
أو
3 قطع فيليه بانيه مشوى + طبق سلطة

\أو
2 قطعة من فيليه سمك مشوي أو 2 شريحة لحم مشوي أو دفيليه مشوي+ 3 ملاعق أرز + سلطة

 بعد الغذاء  ساعتين

كوب قرفة وجنزبيل بدون سكر أو مزيج الجريب فروت والليمون والقرفةناك بعد الغذاء ب3 ساعات 

يمكنك تناول أى من المشروبات التالية ..كوب من القرفة أو كوب من الجنزبيل او كوب من المريمارية

العشاء .. قبل النوم بساعة 

كوب زبادى أو قطعة جبن قريش 100 جرام
أو
طبق شوفان + كوب لبن خالى الدسم

بجانب الرجيم السابق إليك الحيل والمشروب التالى لحرق الدهون

مشروب


امضغ جيدًا  ..فهى طريقة سهلة لفقدان الوزن والإصابة  بالكرش.

استخدم أطباق أصغر ..يمكن أن يساعدك على تناول كميات أقل فيمكن للأطباق الصغيرة أن تخدع عقلك وتجعلك تأكل أقل.

تناول الكثير من البروتين .. فهو يزيد الشعور بالامتلاء ويقلل من الجوع ويساعدك على تناول سعرات حرارية أقل

 تخزين الأطعمة غير الصحية بعيدا ..في الأماكن التي يمكنك رؤيتها إلى زيادة الجوع

تناول الألياف  .. فهو مفيد بشكل خاص لفقدان الوزن. يزيد من الامتلاء ويقلل من تناول الطعام
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