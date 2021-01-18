هل السيارات العاملة بالغاز عرضة للانفجار؟ عضو بالطاقة العالمية يجيب

قال الدكتور ماهر عزيز عضو مجلس الطاقة العالمى، إن الدولة تتوسع فى استخدام الغاز الطبيعى، وذلك بعد الاكتشافات التى توصلت لها مصر فى الفترة الأخيرة.





وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " 8 الصبح" المذاع على قناة "دي إم سي" تقديم الإعلامية أسماء يوسف، و آية جمال الدين، أن مصر أصبح لديها الاكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعي فى عام 2019.





ولفت إلى أن استخدام الشخص لـ الغاز الطبيعى مقارنة بالبنزين يوفر أكثر من 50%، ولذلك ننصح الجميع بتحويل سياراته من العمل بالوقود لـ العمل بـ الغاز، مشيرا إلى أن مصر كانت تقوم بصرف أموال كثيرة على شراء البنزين و السولار، ولكن الغاز متوفر فى مصر، ولذلك سيكون هناك أموال يتم استخدامها فى مشروعات أخري.





وأوضح أن سيارات النقل بها من يعمل بالغاز، وهو فى أمان كامل، ولم نسمع من قبل انفجار فى سيارة تعمل بأسطوانة غاز.



