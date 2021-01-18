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أخبار العالم

اعتقال نافالني يثير غضب العالم.. هجوم دولي عنيف على روسيا

الإثنين 18/يناير/2021 - 09:14 ص
هجوم دولي عنيف على
هجوم دولي عنيف على روسيا
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دعاء أبوهشيمة
أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم، الاثنين، بيانا أدانت فيه اعتقال المعارض أليكسي نافالني فور وصوله إلى أحد مطارات موسكو قادما من ألمانيا.

ووفقا لـ "روسيا اليوم" قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إن: "الولايات المتحدة تدين بشدة، قرار روسيا اعتقال أليكسي نافالني. نلاحظ بقلق بالغ، أن اعتقاله، كان التصرف الأخير في سلسلة من محاولات إسكات نافالني وشخصيات معارضة أخرى، وكذلك إسكات الأصوات المستقلة التي تنتقد السلطات الروسية".

ودعا بومبيو: "الحكومة الروسية إلى توفير فرص متكافئة لجميع الأحزاب السياسية والمرشحين في العملية الانتخابية".

كما دعا وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، اليوم الاثنين، إلى إطلاق سراح المعارض الروسي نافالني فورا. 

وقبل ذلك دعا أيضا  وزير خارجية كندا مارك غارنو، إلى "الإفراج الفوري" عن نافالني.

اعتبر جايك سوليفان مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن أنه "ينبغي الإفراج فورا" عن المعارض الروسي أليكسي نافالني الذي اعتقل الأحد في موسكو.

وكتب سوليفان على تويتر أن "هجمات الكرملين على نافالني ليست انتهاكا للحقوق الإنسانية فحسب، بل إهانة للشعب الروسي الذي يريد أن يكون صوته مسموعا".

ومن جانبه، اعتبر‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأوروبي‭ ‬شارل‭ ‬ميشال‭ ‬مساء‭ ‬الاحد‭ ‬في‭ ‬تغريدة‭ ‬أن‭ ‬اعتقال‭ ‬المعارض‭ ‬الروسي‭ ‬اليكسي‭ ‬نافالني‭ ‬بعد ‬عودته‭ ‬الى‭ ‬موسكو‭ ‬هو‭ ‬أمر‭ ‬‮«‬مرفوض‮»‬،‭ ‬داعيا‭ ‬الى‭ ‬‮«‬الافراج‭ ‬الفوري‮»‬‭ ‬عنه‭.‬

كما‭ ‬دعا‭ ‬وزير‭ ‬خارجية‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬جوزيب‭ ‬بوريل‭ ‬السلطات‭ ‬الروسية‭ ‬الى‭ ‬‮«‬احترام‭ ‬حقوق‮»‬‭ ‬اليكسي‭ ‬نافالني‭ ‬مطالبا‭ ‬أيضا‭ ‬في‭ ‬تغريدة‭ ‬‮«‬بالافراج‭ ‬عنه‭ ‬فورا‮»‬‭. ‬ وقال‭ ‬بوريل‭ ‬إن‭ ‬‮«‬تسييس‭ ‬النظام‭ ‬القضائي‭ ‬غير‭ ‬مقبول‮»‬‭. ‬

وبدورها، نصحت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، المسؤول الأمريكي الجديد وغيره من السياسيين الأجانب، بعدم التدخل في شؤون الدول الأخرى ذات السيادة، والتركيز على مشاكل بلادة الداخلية واحترام القانون الدولي.

‬واعتقلت‭ ‬سلطات‭ ‬السجون‭ ‬الروسية‭ ‬نافالني‭ ‬ما‭ ‬أن‭ ‬وصل‭ ‬الى‭ ‬موسكو‭ ‬قادما‭ ‬من‭ ‬ألمانيا‭ ‬حيث‭ ‬أمضى‭ ‬فترة‭ ‬نقاهة‭ ‬لاشهر‭ ‬عدة‭ ‬بعد‭ ‬نجاته‭ ‬من‭ ‬تسميم‭.

وحطت‭ ‬الطائرة‭ ‬التي‭ ‬تقل‭ ‬المعارض‭ ‬الروسي أليكسي‭ ‬نافالني‭ ‬الاحد‭ ‬في‭ ‬مطار‭ ‬شيريميتييفو‭ ‬في‭ ‬موسكو‭ ‬بعدما‭ ‬تم‭ ‬تحويل‭ ‬مسارها‭ ‬من‭ ‬مطار‭ ‬آخر‭ ‬كان‭ ‬من‭ ‬المقرر‭ ‬أن‭ ‬تهبط‭ ‬فيه،‭ ‬كما‭ ‬أفاد‭ ‬مراسلو‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬على‭ ‬متن‭ ‬الطائرة‭.‬

وأشار بيان مصلحة السجون الروسية إلى أنه "تم توقيف المواطن نافالني بموجب ورود اسمه في قائمة المطلوبين إثر انتهاكه بشكل ممنهج الإفراج المشروط عنه، ما يقتضي ضبطه وإحضاره".
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