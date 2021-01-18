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حديقة الحيوان: نراعي الالتزام بالإجراءات الاحترازية بين الزوار.. فيديو

الإثنين 18/يناير/2021 - 09:42 ص
صدى البلد
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آيات احمد
قال الدكتور محمد رجائى، رئيس الادارة المركزية لحدائق الحيوان بوزارة الزراعة، إن حديقة الحيوان كلها أثر كبير ومحل اهتمام منظمات العالم سواء مزدهرة أو عكس ذلك، لأنها تعد ثانى أقدم حديقة فى العالم والتى افتتحت عام 1891م.

وأضاف الدكتور محمد رجائى، فى مداخلة هاتفية ببرنامج " هذا الصباح" المذاع على فضائية " اكسترا نيوز"، ، أن الحديقة كانت حديقة ملكية قبل أن تكون حديقة حيوان، وأنشئ الكوبرى المعلق بها فى عهد الملك كما ان بعض الجبلات الملكية المنشئة داخل الحديقة أنشئها مهندس تركى على طراز خاص ودرجة الحرارة به ثابتة على مدار العام.

وأشار إلى أن عبد الحليم حافظ صور عدة أعمال فنية كثيرة داخل حديقة الحيوان وفى جزيرة الشاى وجبلاية الشمعدان، مشددًا على ضرورة الحفاظ على الآثار وعدم الكتابة عليها وعدم تسلق الجبلاية.

وأوضح أنه الحديقة تفتح أبوابها للجمهور من الساعة 9 صباحًا وحتى الساعة 4 عصرًا، ويتم اتخاذ الإجراءات الاحترازية بشكل جيد ويتم التأكيد على لبس الكمامة وقياس درجات الحرارة والحرص على التباعد الاجتماعى.

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