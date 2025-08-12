وزير الشباب والرياضة يشهد إطلاق الإستراتيجية الوطنية للشباب والرياضة 2025–2032

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اليوم، إحتفالية إطلاق الاستراتيجية الوطنية للشباب والرياضة (2025–2032)، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي دولة رئيس مجلس الوزراء، بالشراكة مع منظمات الأمم المتحدة في مصر ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء والاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، وذلك بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للشباب.

وذلك بحضور السيد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ولفيف من الوزراء السابقين ورؤساء الهيئات والسفراء ورؤساء الجامعات والشخصيات العامة وممثلي المجتمع المدني والقطاع الخاص والاتحادات الشبابية والرياضية والأندية.

حيث ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلمة مسجلة، خلال حفل إطلاق الاستراتيجية، واستهل كلمته، بالإعراب لأبنائه وبناته من شباب ورياضيي مصر عن سعادته لمشاركتهم اليوم ــ ولو عن بُعد ــ في هذه المناسبة المهمة، التي يطلق فيها الاستراتيجية الوطنية الأولى من نوعها لقطاع الشباب والرياضة في مصر، والتي تأتي في إطار جهود الدولة الشاملة لتحقيق التنمية البشرية المستدامة، وفي القلب منها تمكين الإنسان المصري، وخاصة الشباب، وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي للشباب.

مؤكدا أن الدولة المصرية عازمة على تحويل هذه الاستراتيجية إلى واقع ملموس، من خلال المتابعة الدقيقة، والتكامل بين الجهات، والاستثمار في قدرات شبابنا، بوصفهم الثروة الحقيقية لمصر.

وخلال كلمته أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن العمل على وضع استراتيجية متكاملة للشباب في مصر بدأ منذ عامي 2019 و2021، حيث تم تجاوز العديد من التحديات، من بينها جائحة "كوفيد-19"، مع إجراء تحليل شامل للوضع المحلي، وصولًا إلى إعداد برنامج عمل قابل للتنفيذ، يتسق مع رؤية الدولة المصرية 2030،

وأوضح وزير الشباب والرياضة، أن الاستراتيجية تمثل خطوة كبرى في إطار تطوير قطاعي الشباب والرياضة بالتعاون مع مؤسسات المجتمع، لخدمة أكثر من 61٪؜ من السكان، عبر أربعة محاور رئيسية تشمل: التنشئة والتنمية المتكاملة للنشء والشباب، تعزيز ممارسة الرياضة والأنشطة البدنية كجزء من نمط الحياة، الارتقاء بالمنافسة الرياضية وتحقيق الريادة، تحسين الحوكمة في قطاعي الشباب والرياضة لتعزيز مساهمتهما في الاقتصاد والتنمية المستدامة.

مؤكدا أن الهدف الرئيسي للاستراتيجية الوطنية هو الاستثمار الأمثل في طاقات وإمكانات الشباب المصري، وتحويلها إلى قوة دافعة للتنمية المستدامة، بما يسهم في تعزيز الانتماء الوطني، ورفع جودة الحياة، وزيادة فرص التميز والمشاركة الفاعلة على المستويين المحلي والدولي.

من جانبها قالت الدكتور رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في كلمة مسجلة، إنه بالرغم من التحديات الدولية والإقليمية المحيطة، فقد وضعت الحكومة المصرية نُصب أعينها أهدافًا إنمائية طموحة - تحت مظلة برنامج عمل الحكومة ورؤية مصر 2030، من أجل ضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة، تقوم تلك الأهداف في الأساس علي الاستثمار في طاقات الشباب باعتبارها ضرورة استراتيجية لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة.

ولفتت المشاط إلى أن إطلاق الإستراتيجية الوطنية للشباب والرياضة، تعكس الرؤية المتكاملة لتطلعات الشباب وطموحاتهم وطاقاتهم الإبداعية، وتمثل عقد شراكة حقيقية بين الدولة وشبابها، تقوم على الاستماع، والحوار، والتطوير المستمر.