صاحبة الذهبية الأولمبية: سعيدة بالمشاركة في حفل إطلاق الاستراتيجية الوطنية للشباب

أعربت فيريال أشرف نجمة منتخبنا الوطني للكاراتيه وصاحبة ذهبية أوليمبياد طوكيو 2020 عن سعادتها للمشاركة في حفل إطلاق الاستراتيجية الوطنية للشباب والرياضة.

وفي تدوينة على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قالت فيريال أشرف “سعيدة وفخورة إني كنت جزء من حفل إطلاق الاستراتيجية الوطنية للشباب والرياضة 2025–2032 بالتزامن مع اليوم العالمي للشباب، واللي تم بالتعاون مع الأمم المتحدة، وبحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وممثلي الأمم المتحدة في مصر، حدث مهم وبداية جديدة لمستقبل شباب ورياضة مصر”

وتمثل الاستراتيجية الخطوة الأولى من نوعها في قطاعي الشباب والرياضة، وتعكس حرص الدولة على تحقيق التنمية البشرية المستدامة من خلال تمكين الشباب المصري.

كما أن هذه الخطوة تأتي بتوجيهات مباشرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، نظرا لأن الشباب والرياضة من الركائز الأساسية لبناء الدولة الحديثة وتشكيل وعي الأجيال القادمة.