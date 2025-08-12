لويس إنريكي يحسم الجدل حول دوناروما ويستبعده من قائمة السوبر الأوروبي

حسم لويس إنريكي، المدير الفني لباريس سان جيرمان، الجدل المثار في الأيام الأخيرة بشأن مستقبل الحارس الإيطالي الدولي جيانلويجي دوناروما، بعدما قرر استبعاده من قائمة الفريق التي ستخوض مواجهة توتنهام هوتسبير غدًا الأربعاء، في بطولة كأس السوبر الأوروبي.

وكانت تقارير صحفية قد أكدت مؤخرًا أن دوناروما أصبح خارج حسابات النادي الباريسي، بعد تعثر مفاوضات تمديد عقده الذي ينتهي في صيف 2026، ما زاد التكهنات حول رحيله المحتمل.

غيابات مؤثرة

القائمة التي أعلنها إنريكي شهدت أيضًا غياب جواو نيفيز، الموقوف بعد طرده في نهائي كأس العالم للأندية أمام تشيلسي، بالإضافة إلى المدافع الأوكراني إيليا زابارني، الوافد الجديد من بورنموث الإنجليزي.

بدلاء جدد في حراسة المرمى

في المقابل، ضمت القائمة الحارسين الجدد المنضمين هذا الصيف:

لوكاس شوفالييه القادم من ليل مقابل 55 مليون يورو.

ريناتو مارين المنتقل من روما في صفقة انتقال حر.

قائمة باريس سان جيرمان لمباراة السوبر الأوروبي

حكيمي، بيرالدو، ماركينيوس، كفاراتسخيليا، رويز، جونسالو راموس، ديمبلي، دوي، فيتينيا، لي كانج إن، لوكاس هيرنانديز، نونو مينديس، باركولا، شوفالييه، زاير إيمري، سافونوف، كامارا، مباي، باتشو، وريناتو مارين.

هذه الخطوة من إنريكي تزيد من الغموض حول مستقبل دوناروما في "حديقة الأمراء"، وسط توقعات بحدوث تطورات جديدة في ملفه خلال سوق الانتقالات الحالية.