الأهلي يتوصل لاتفاق نهائي لتمديد وتعديل عقد نجم الفريق

توصلت لجنة التخطيط بالأهلي إلي إتفاق نهائي لتمديد وتعديل تعاقد محمد شريف مهاجم الفريق الأول لكرة القدم لمدة اربع سنوات جديدة.





وينتهي تعاقد محمد شريف مع القلعة الحمراء في يونيو 2022.





ومع تلقي محمد شريف العديد من العروض المحلية والعربية، قررت لجنة التخطيط بالقلعة الحمراء تمديد وتعديل تعاقد اللاعب وتم تكليف سيد عبدالحفغيظ مدير الكرة بالملغ والذي عقد عدة جلسات مع وكيله وتم التوصل لإتفاق لتمديد وتعديل اللاعب بحيث يستمر 2025 .





وتعادل الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي سلبيًّا مع البنك الأهلي، في المباراة التي أقيمت على استاد حرس الحدود المكس، في الجولة الثامنة من منافسات بطولة الدوري الممتاز. التعادل رفع رصيد الأهلي إلى ١٧ نقطة.