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رياضة

الدوري المصري.. سيراميكا كليوباترا يستضيف طلائع الجيش اليوم

الإثنين 18/يناير/2021 - 11:11 ص
فريق سيراميكا كليوباترا
فريق سيراميكا كليوباترا
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عمرو الحلوانى

يلتقى الفريق الأول لكرة القدم بنادى سيراميكا كليوباترا اليوم مع طلائع الجيش بملعب السويس الجديد فى إطار لقاءات الجولة الثامنة من منافسات الدوري الممتاز لموسم 2020/2021 .

ويبحث سيراميكا كليوباترا بقيادة مدربه هيثم شعبان إلى العودة من جديد إلى تحقيق الانتصارات بعد تراجع نتائج الفريق فى الفترة الأخيرة عما كانت عليه البداية القوية فى الدوري .

ويحتل سيراميكا كليوباترا المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري برصيد 8 نقاط بعد أن لعب 7 مباريات فاز في مباراتين وتعادل في مثلهم وخسر ثلاثة مباريات .

وفى المقابل يدخل طلائع الجيش مباراة اليوم بقيادة مدربه عبدالحميد بسيوني بمعنويات جيدة بعد فوزه الأخير على حساب وادى دجلة بهدف دون رد ، وهو الفوز الأول له بمسابقة الدورى الممتاز الجارى .

ويحتل طلائع الجيش المركز الـ 17 بجدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 4 نقاط .

 

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