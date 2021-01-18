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برلمان

‎برلمانية: حملة اسأل الحكومة تعكس التلاحم القوي بين حزب مستقبل وطن والشعب

الإثنين 18/يناير/2021 - 11:56 ص
النائبة سهير القاضى
النائبة سهير القاضى
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ماجدة بدوى
قالت النائبة سهير القاضي، عضو اللجنة الدينية بمجلس النواب، إن إطلاق حزب مستقبل وطن عبر موقعه الرسمي حملة اسأل الحكومة خطوة تدل على تلاحم الحزب مع الشارع ومحاولته أن يكون صوتهم تحت القبة. 

وأكدت "القاضي" في تصريحات صحفية، الاثنين، أن حملة الحزب جاءت تزامنا مع استدعاء مجلس النواب لرئيس الوزراء وأعضاء وزارته للبرلمان، وذلك حتى يتمكن النواب من مواجهة الحكومة بكافة هموم ومشاكل المواطنين. 

وأشارت إلى أن حزب مستقبل وطن ، حصد الأغلبية البرلمانية في مجلس النواب الحالي، لأنه حزب متفاعل في الشارع، ووصل إلى كل نجع وبيت مصري، مؤكدةً أن حملة أسال الحكومة خير دليل علي أن الحزب حريص دائمًا على أن يكون هو المعبر الحقيقي  عن آمال وتطلعات الشعب تحت القبة. 

ووجهت النائبة الشكر للهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، وزعيم الأغلبية أشرف رشاد، بسبب رغبتهم القوية في التلاحم المستمر مع الشارع والعمل باستمرار على توصيل صوتهم للحكومة. 
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