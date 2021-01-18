رفضت صاحبته الزواج منه عرفيا.. حبس المتهم بإشعال النيران بتوك توك في كفر شكر



وكانت ربة منزل قد اتهمت عاطلا بإشعال النيران في توك توك ملكها بكفر شكر بسبب وجود خلافات بينهما لرفضها الزواج منه عرفيا وألقي القبض على المتهم وأحيل للنيابة كفر شكر فتولت التحقيق.



تلقى اللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية إخطارا من العميد أنور حشيش مأمور مركز كفر شكر بنشوب حريق بمركبة توك توك ملك "ن ف م" 30 عاما ربة منزل ومقيمة بعزبة الجندي التابعة لقرية أسنت.



وعلى الفور انتقل العقيد عمرو الجزار مفتش مباحث شمال بنها وبسؤال صاحبة التوك توك اتهمت "م م ح" مقيم منيا القمح شرقية بإشعال النيران بمركبة التوك توك ملكها وذلك لوجود خلافات بينهما لرغبته في الزواج بها عرفيا ورفضها لذلك.



تمكن ضباط وحدة مباحث المركز من ضبط المتهم وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المبين تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة فتولت التحقيق.



من ناحية أخرى تمكنت قوات الإنقاذ النهرى بمحافظة القليوبية من انتشال جثة طالب سقط فى النيل من أعلى كوبرى محمد علي بالقناطر الخيرية وتم نقل الجثة إلى مستشفى القناطر العام وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.



تلقى العميد محمد غيث مأمور مركز القناطر الخيرية بلاغا من الأهالى بسقوط أحد الأشخاص من أعلى كوبرى محمد علي دائرة المركز.



وتم إخطار اللواء حاتم الحداد مدير المباحث فانتقل العميد ياسر منصور مدير شرطة المسطحات وقوات الإنقاذ.



وبالبحث تبين العثور على جثة لشخص يدعى "على ن ع " طالب ويرتدى ملابسه كاملة ولا توجد أى إصابات ظاهرة فى جسده كما تم العثور على بطاقة رقم قومى فى ملابسه.





وتم نقل الجثة لمشرحة المستشفى وتحرر محضر بالواقعة وأمرت النيابة باستدعاء أحد الأطباء الشرعيين لمناظرتها وتسليم الجثة لأهليته للدفنة وتولت النيابة التحقيق.

