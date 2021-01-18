رفضت تتجوزه عرفي.. حجز عاطل أشعل النار في توك توك ربة منزل بالقليوبية

أمرت نيابة كفر شكر بمحافظة القليوبية بحجز عاطل أشعل النار في توك توك ملك ربة منزل رفضت الزواج منه عرفيا لحين ورود تحريات المباحث حول ظروف وملابسات الواقعة.







تلقى اللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية إخطارا من العميد أنور حشيش مأمور مركز كفر شكر بنشوب حريق بمركبة توك توك ملك "ن ف م" 30 عاما ربة منزل ومقيمة بعزبة الجندي التابعة لقرية أسنت.



وعلى الفور انتقل العقيد عمرو الجزار مفتش مباحث شمال بنها وبسؤال صاحبة التوك توك اتهمت "م م ح" مقيم منيا القمح شرقية بإشعال النيران بمركبة التوك توك ملكها وذلك لوجود خلافات بينهما لرغبته في الزواج بها عرفيا ورفضها لذلك.



تمكن ضباط وحدة مباحث المركز من ضبط المتهم وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المبين تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة فتولت التحقيق.

وكانت ربة منزل قد اتهمت عاطلا بإشعال النيران في توك توك ملكها بكفر شكر بسبب وجود خلافات بينهما لرفضها الزواج منه عرفيا وألقي القبض على المتهم وأحيل للنيابة كفر شكر فتولت التحقيق.