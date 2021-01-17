حبس تشكيل عصابى تخصص في سرقة المواد البترولية بقليوب

أمرت نيابة مركز قليوب بمحافظة القليوبية بحبس تشكيل عصابى يضم 4 عاطلين بتهمة سرقة خطوط أنابيب البترول والاستيلاء على الوقود لبيعه فى السوق السوداء وحيازتهم أسلحة نارية لحماية نشاطهم الإجرامي.





كما قررت النيابة التحفظ على الأسلحة والذخائر المضبوطة وإرسالها للمعمل الجنائي وعمل فيش جنائي للمتهمين المضبوطين لبيان اتهامهم بقضايا أخرى من عدمه.





واعترف المتهمون تفصيليا بإرتكاب الواقعة حيث أكدوا أنهم كانوا يقومون بتركيب كلبس على خط أنابيب مسطرد – طنطا ، والمار بقطعة أرض زراعية بدائرة مركز قليوب، واستولوا منه على 7 ملايين طن من السولار وبيعها في السوق السوداء.





واكدوا أن المبلغ المالي المضبوط بحوزتهم من متحصلات البيع وحيازتهم للأسلحة النارية والذخائر لحماية نشاطهم الإجرامي والمواد المخدرة بقصد الإتجار.





كانت معلومات وردت للعميد خالد المحمدي رئيس مباحث مديرية أمن القليوبية تفيد بقيام 4 أشخاص بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامى في سرقة المواد البترولية من خطوط الأنابيب الخاصة بنقلها، فضلا عن حيازتهم لأسلحة نارية وذخائر لحماية نشاطهم الإجرامي وأكدت المعلومات باختبائهم بمخزن خاص بأحد المتهمين بدائرة مركز قليوب.





وبعرض المعلومات على اللواء حاتم الحداد مدير المباحث وتم التنسيق مع مصلحة الأمن وتم استهداف المخزن وأمكن ضبطهم وبحوزتهم 5 بنادق آلية وعدد من الخزن والطلقات النارية مختلفة الأعيرة ورشاش وكمية من مخدر الحشيش ومبلغ مالي وسلاح أبيض وسيارة، واعترفوا بنشاطهم الإجرامي.