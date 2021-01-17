غرق شخص مجهول الهوية بأحد مصارف طوخ

تمكنت قوات الإنقاذ النهرى بالقليوبية من انتشال جثة شخص عثرت عليها بعض الأهالي طافية بأحد المصارف المائية بدائرة مركز طوخ، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.









تلقى اللواء فخر الدين العربى مدير أمن القليوبية اخطارا من العميد تامر موسى مأمور مركز شرطة طوخ يفيد ورود بلاغ من الأهالى بالعثور جثة شخص مجهول عثر عليها بعض الأهالى طافية بأحد المصارف المائية.





على الفور تم أخطار اللواء حاتم الحداد مدير المباحث الجنائية وانتقل المقدم محمود إسماعيل رئيس مباحث وقوات الإنقاذ لمكان الواقعة بقرية شبرا هارس بدائرة القسم وتم انتشال الجثة ونقلها لمشرحة مستشفى طوخ المركزي حيث لم يتعرف أحد من الأهالى على هوية صاحب الجثة.





من جانبها كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة لكشف هوية المتوفي للوقوف على ملابساتها وجرى تحرير المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.