ضبط 3 مصانع بدون ترخيص للكمامات والبلاستيك وتنكات المياه بالقليوبية

شنت الإدارة العامه لشرطة المسطحات بالقليوبية حملة مكبرة على المنشات الصناعية واسفرت الحملة عن ضبط 3 مصانع للكمامات ومخلفات البلاستيك وتنكات مياه بدون ترخيص ، كما تم ضبط مخزنيْن مواد غذائية ومياه بدون ترخيص وتم تحرير المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق.









كانت المعلومات قد وردت للعميد ناصر الرزاز رئيس مباحث التحريات بالإدارة العامة لشرطة المسطحات تفيد بوجود مصانع بير سلم بدون ترخيص في القناطر الخيرية.





وقامت حملة مكبرة تمكنت من ضبط 3 مصانع لإنتاج الكمامات وتدوير مخلفات البلاستيك وتنكات المياه كما تم ضبط مخزنين لتعبئة المياه، وآخر للمواد الغذائية بدون ترخيص، وتم تحرير المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق.





وكانت مباحث التموين في القليوبية قد تمكنت من صاحب شركة لتجارة وتوزيع الغازات الصناعية، يقوم بتجميع إسطوانات الأكسجين وتخزينها بكميات كبيرة لبيعها بالسوق السوداء والاستفادة من فارق السعر، مستغلا الظروف الراهنة، وتم التحفظ على 48 أسطوانة مملوءة و12 أسطوانة أخرى فارغة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.





تلقى اللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية إخطارا من رئيس مباحث التموين يفيد بقيام صاحب شركة لتجارة وتوزيع الغازات الصناعية بتجميع إسطوانات الأكسجين وتخزينها بكميات كبيرة لبيعها بالسوق السوداء، والاستفادة من فارق السعر مستغلًا الظروف الراهنة.

وعلى الفور قامت حملة مكبرة، بقيادة رئيس مباحث التموين، وتم ضبط صاحب الشركة، وعثر بحوزته على 48 إسطوانة مملؤة بالأكسجين وعدد 12 إسطوانة أكسجين فارغة، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة وحُرر محضر بالواقعة.