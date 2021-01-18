لمتابعة سير العمل بها.. محافظ القليوبية يتفقد عددا من المستشفيات.. صور

أجرى عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية يرافقه الدكتور سمير حماد نائب المحافظ جولة تفقدية تفقد خلالها عدد من المستشفيات بمدن المحافظة.







وبدأ المحافظ الجولة بتفقد أعمال تطوير مستشفى حميات بنها، حيث يشمل تطوير المبنى بالكامل بتركيب شبكة تانك الأكسجين والصرف الصحي وتركيب أرضيات وإعادة هيكلة المباني بالكامل بتكلفة حوالي 40 مليون جنيه.





من جانبه استمع المحافظ خلال الجولة إلى شرح من مدير المستشفى حول الإمكانيات وعدد أسرة العناية المركزة، مؤكدا أن المستشفى مازالت تقدم الخدمة الصحية لأهالي القليوبية بنسبة 50% من قوة المستشفى رغم دخولها مرحلة التطوير.



كما تفقد أعمال تطوير مستشفى بنها التعليمي، حيث تفقد مبنى الطوارئ والذي تم الانتهاء من أعمال تطويره بالكامل استعدادا لاستلام خلال أسبوع ثم التشغيل التجريبي للأجهزة.





كما تفقد الهجان غرف العمليات وقسطرة القلب وقسم العناية المركزة ووجه المحافظ بسرعة الانتهاء من أعمال تسليم المبنى مشيدا بوجود هذا الصرح الطبي على أرض محافظة القليوبية، كونه يشتمل على جراحات متعددة ونادرة تحتاج إليها المحافظة مثل عمليات القسطرة والقلب المفتوح والمخ والأعصاب والقلب والأوعية الدموية والمناظير وعمليات الكبد والرمد والتجميل وجراحات العظام وأقسام الرعاية المركزة التخصصية، وغيرها من الجراحات الأخرى التي يندر وجودها في مستشفيات المحافظة، كما تركيب تانك الأكسجين بسعة 10 آلاف لتر وربطه بتانك المستشفى القديم بسعة 500 لتر مما يؤدى إلى زيادة عدد الأسرة من 66 إلى 138 سرير.





وتابع الهجان جولته بتفقد أعمال تطوير مستشفى طوخ المركزي حيث تشمل المستشفى مناطق انتظار- مكاتب إدارية- العيادة الخارجية- وقسم الطوارئ وقسم للغسيل الكلوي- قسم للعلاج الطبيعي- العناية المركزة- قسم الأشعة- التعقيم المركزي- غرف عمليات- استراحات الأطباء ومدرسة التمريض قسم النساء والولادة- قسم للمعامل- حضانات- قسم للحروق- قسم جراحة المناظير بتكلفة 308 مليون جنيه.





واستمع المحافظ من مقاول المشروع انه يتم الآن الانتهاء من اعمال صب الدور الثالث والبدء في إضافة أعمال جديدة بإضافة مبنى مكون من دور أرضي دورين علوي وتم توريد المصاعد والتكييفات وشدد المحافظ بسرعة الانتهاء من اعمال التطوير والتسليم في الموعد المحدد له.





وتابع المحافظ جولته بتفقد مستشفى الخانكة المركزي، والجاري إنشاؤه بتكلفة بلغت 220 مليون جنيه، وتتكون من 110 سرير إقامة، وعيادات خارجية وصيدليات ومعمل تحاليل وغرف عمليات و22 جهاز غسيل كلوي و17 سرير عناية مركزة وبلغت نسبة التنفيذ حوالي 99% وجاري العمل على قدم وساق لتسليم المستشفى في القريب العاجل.





وتفقد الهجان أجنحة المستشفى والعيادات الخارجية، حيث جرى الانتهاء من مبنى العيادات الخارجية بالكامل، وشدد علي ضرورة الانتهاء من اعمال الفرش الطبي وتركيب الاجهزة لإدخال المستشفي الخدمة في أقرب وقت ممكن لتساهم في رفع العبئ عن كاهل المواطنين بالمنطقة.





كما تفقد المحافظ، مستشفى 23 يوليو للأمراض الصدرية بالخانكة، والتي جرى الانتهاء من تطوير المبنى (أ) والمبنى (ب) بها، وهي تشمل إضافة أجنحة الرعاية المركزة واستحداث شبكة غازات طبية، ورفع كفاءة معامل التحاليل والأشعة، إضافة إلى أعمال إحلال وتجديد البنية التحتية والواجهات والحدائق.





من جانبه قام المحافظ بالتنسيق مع مسئولي وزارة الصحة لسرعة توريد جهاز الاشعة ومستلزمات المعامل الطبية لتشغيل اجنحة العناية المركزة.

وأكد الهجان أن مستشفى الخانكة المركزي ومستشفى 23 يوليو سيمثلان صرحان طبيان يضافان إلى منظومة الصحة بالمحافظة، إذ سيقدمان خدمة طبية متخصصة لأبناء المحافظة والمحافظات المجاورة لها.



وجاءت الجولة في إطار الحرص على متابعة المنظومة الصحية والتأكد من تقديم الخدمات الصحية بشكل لائق لأبناء المحافظة وتوافر الأدوية والمستلزمات الصحية ودفع الأعمال بالمستشفيات الجاري تطويرها لتدخل الخدمة وتساهم في زيادة الأسرة وأماكن العناية المركزة في ظل جائحة كورونا.