وزير التنمية المحلية أمام النواب:9 مليارات جنيه لتحسين خدمات الكهرباء

عرض اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية خطط الوزارة خلال العامين القادمين أمام الجلسة العامة للبرلمان مشيرا إلى صرف مبلغ 6 مليارات جنيه لتنفيذ عدد(3) محطة وسيطة ثابتة وعدد (25) محطة وسيطة متحركة وعدد ( 14) خلية دفن صحي ، وعدد ( 51 ) خط تدوير مخلفات ، وغلق وتأهيل عدد 16 مقلبا.









وقال شعراوي في برنامج الكهرباء والانارة تم صرف مبلغ وقدره 9 مليارات جنيه بهدف تحسين خدمات الكهرباء والانارة إستفاد منها حوالي 18 مليون مواطن شملت مد كابلات الكهرباء بأطوال 50 كيلومترا ، و توريد وتركيب عدد ( 10 آلاف ) عامود انارة بالمشتملات وتركيب عدد ( 300 محول ومولد ) ، وعدد (50 معدة كهرباء) ، لتغطية المناطق المحرومة والمستجدة وتوفير الطاقة الكهربية المطلوبة لإقامة صناعات محلية بالقرى والمدن لتوفير فرص عمل مستدامة بالإضافة إلى تأمين حركة المواطنين ليلًا.





وأضاف وزير التنمية المحلية مستهدف خلال العامين القادمين إستكمال برنامج تحسين خدمات الكهرباء والطاقة بالقرى والمناطق المستجدة بتكلفة قدرها 12 مليار جنيه .



