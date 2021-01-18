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تعليم

خلال العام الماضي.. محافظ الفيوم: إنشاء وتطوير 39 مدرسة بتكلفة 196 مليون جنيه

الإثنين 18/يناير/2021 - 02:41 م
صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
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الفيوم - نبيل أبو السعود
أعلن الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، عن الانتهاء من إنشاء وتوسعة وتطوير 39 مدرسة، ودخولها حيز الخدمة بمختلف مراكز وقرى المحافظة، خلال العام الماضي 2020، بتكلفة إجمالية 196 مليونًا و655 ألف جنيه.

وأكد "الأنصاري" أن قطاع التعليم يأتي على رأس أولويات الدولة المصرية، مؤكدًا حرص المحافظة على تطوير العملية التعليمية من خلال إنشاء وصيانة المدارس وتزويدها بالمستلزمات التكنولوجية لتوفير البيئة التعليمية المناسبة لأبناءنا الطلاب وتخريج جيل قادر على دفع عجلة التنمية والتقدم.

ولفت محافظ الفيوم إلى أن الـ 39 مدرسة التي تم الانتهاء من إنشائها وتطويرها وتوسعتها تغطي كل الإدارات التعليمية بالمحافظة، وتضم كل مراحل التعليم ما قبل الجامعي، مشيرًا أن الهدف من هذه المشروعات الجديدة التخلص من مشكلة الكثافة الزائدة داخل الفصول الدراسية، وفتح مدارس في أماكن محرومة من الخدمة التعليمية.

فيما أوضح المهندس طارق مسعد مدير فرع هيئة الأبنية التعليمية بالفيوم، أن التكلفة الإجمالية لإنشاء وتوسعة وصيانة هذه المدارس بلغت 196 مليونًا و655 ألف جنيه، بواقع 68 مليونًا و513 ألف جنيه لـ 11 مدرسة بالإدارة التعليمية بيوسف الصديق، و13 مليونًا و658 ألف جنيه لـ 4 مدارس بإدارة أبشواي التعليمية، فيما بلغت عدد المدارس التى تم الانتهاء منها بإدارة طامية التعليمية 6 مدراس، بتكلفة 31 مليونًا و52 ألف جنيه.

وفي إدارة سنورس التعليمية 8 مدارس بتكلفة إجمالية 39 مليونًا و659 ألف جنيه، و5 مدارس بإدارتي شرق وغرب الفيوم التعليمية بإجمالي تكلفة 20 مليونًا و395 ألف جنيه، وفي إدارة إطسا التعليمية 5 مدارس بتكلفة 23 مليونًا و375 ألف جنيه.

وأضاف، أن المدارس التى تم الانتهاء من إنشاءها وتطويرها وتوسعتها ودخولها حيز الخدمة، بإدارة يوسف الصديق التعليمية هى: عزبة بركة الابتدائية، ومنشأة قارون الابتدائية، وقصر قارون للتعليم الأساسي، والمشرك قبلي للتعليم الاساسي، وبطن إهريت، والهشاترة الابتدائية، المقراني الإعدادية المشتركة، الريان تعليم أساسي، زكي صالح الفنية بنات، وتوسعات وتعلية بمدرسة العوني للتعليم الأساسي.

وفي إدارة أبشواى التعليمية مدارس: العضامي تعليم اساسي، علام عبد الجليل شعبان محمد، الصفراية تعليم أساسي، طماوي الابتدائية.

وفي إدارة طامية التعليمية مدارس: صلاح سالم الابتدائية، الأصفر للتعليم الأساسي، كفر عميرة للتعليم الاساسي، مراد الجندي تعليم أساسي، وتوسعات وتعلية بمدرستي أحمد فتحي الابتدائية، مجمع قصر رشوان للتعليم الأساسي.

وفي إدارة سنورس التعليمية مدارس: علي بن أبي طالب تعليم أساسي، عبد المقصود جودة سعداوي تعليم اساسي، النائب مصطفى الهواري اعدادية بنات، خلف الابتدائية، سنهور القبلية الجديدة تعليم أساسي، صالح شماطة للتعليم الأساسي، أبو سلام الابتدائية، الاخصاص الابتدائية.

وفي إدارتي شرق وغرب الفيوم التعليمية مدارس: الثانوية بنات، لطفي عبدالله درويش الاعدادية، العبور(الصداقة الفرنسية) تعليم أساسي، الصوفي الابتدائية المشتركة، البارودية الابتدائية.

وفي إدارة إطسا التعليمية مدارس: الونايسة الابتدائية، أبو دفية، دفنو الرسمية لغات، الخمسين للتعليم الأساسي، مصطفى كامل الثانوية.


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