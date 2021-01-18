تحرير 468 محضرا لعدم ارتداء الكمامات بالغربية

تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية جهود رؤساء المدن والأحياء في تطبيق الإجراءات الاحترازية وتحرير غرامات لعدم ارتداء الكمامة بالأماكن المغلقة والمواصلات العامة عقب منحهم الضبطية بقرار وزير العدل، حيث تم تحرير (٤٨٣) محضرا لأشخاص و(٣) محاضر لمنشآت، وذلك لعدم ارتداء الكمامات، وتم التصالح مع (٤٨٣) منهم بإجمالي مبلغ ٢٤١٥٠ جنيها وتم تحويل (٣) محاضر لم يتم التصالح عليهم للنيابة العامة.









كما تابع المحافظ جهود الوحدات المحلية لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية الخاصة بالحد من انتشار فيروس كورونا المستجد من فض للتجمعات وغلق للأسواق ومراكز الدروس الخصوصية، حيث تم فض (٢٥) سوقا، (٨) أفراح ومآتم وغلق وتشميع (٧٧) مركزا للدروس الخصوصية بنطاق المحافظة خلال أمس.



