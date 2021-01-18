الرئيس السيسي يصل عمان في مستهل زيارة رسمية للأردن

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى العاصمة الأردنية عمان في مستهل زيارة رسمية، تلبية لدعوة الملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية".
وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية: إنه من المنتظر أن يبحث الرئيس مع شقيقه جلالة الملك عبدالله الثاني سبل تعزيز العلاقات الثنائية الوثيقة التي تجمع البلدين الشقيقين، فضلًا عن التشاور وتبادل وجهات النظر حول مختلف القضايا العربية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وذلك في اطار حرص الجانبين على مواصلة التنسيق المنتظم من اجل تضافر الجهود لصون الأمن القومي العربي.