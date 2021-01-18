ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

بث مباشر

الرئيس السيسي يصل عمان في مستهل زيارة رسمية للأردن

الإثنين 18/يناير/2021 - 03:38 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
Advertisements
وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى العاصمة الأردنية عمان في مستهل زيارة رسمية، تلبية لدعوة الملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية". 

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية: إنه من المنتظر أن يبحث الرئيس مع شقيقه جلالة الملك عبدالله الثاني سبل تعزيز العلاقات الثنائية الوثيقة التي تجمع البلدين الشقيقين، فضلًا عن التشاور وتبادل وجهات النظر حول مختلف القضايا العربية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وذلك في اطار حرص الجانبين على مواصلة التنسيق المنتظم من اجل تضافر الجهود لصون الأمن القومي العربي.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

تفاصيل ما دار خلال اتصال هاتفي بين ملك الأردن والرئيس السيسي اليوم

الرئيس السيسي والعاهل الأردني يبحثان هاتفيا آخر مستجدات الأوضاع الإقليمية

الرئيس السيسي يتوجه إلى العاصمة الأردنية في زيارة رسمية

الرئيس السيسي يغادر القاهرة متوجها إلى الأردن

ترشيحاتنا

السيسي يزور المملكة اليوم.. 2000 شركة أردنية عاملة فى مصر توفر 46 الف فرصة عمل

شركة سيارات فارهة شهيرة تعلن إفلاسها | صور

من "يسعون في الأرض فسادا" إلى "مكنتش أقصد".. تفاصيل خناقة برلماني مع الفنانين

موعد مباراة مصر والسويد في مونديال اليد والقنوات الناقلة

استقلالية طفلك.. 6 نصائح عليكي تنفيذها لبناء شخصية قوية

بعد تأجيل انطلاقه.. قرار جديد من الفيفا بشأن منافسات كأس العالم للأندية

Advertisements

بعد تأجيل انطلاقه.. قرار صادم من الفيفا لـ جماهير الأهلي بشأن مونديال الأندية

حازم إمام يوجه رسالة شديدة اللهجة إلى موسيماني عقب تعادل الأهلي مع البنك

في خطاب رسمي.. الأهلي يطالب اتحاد الكرة بإيقاف الأخطاء التحكيمية «الفجة»

بعد انفصالها عن عمرو دياب.. دينا الشربيني عن الزواج: كل واحد بيبان على حقيقته

ممدوح عباس يوجه رسالة إلى لجنة الحكام عن تعادل البنك الأهلي والمارد الأحمر

الفيفا يعلن فتح بيع تذاكر كأس العالم للأندية ويمنع الحضور خارج قطر

رعب في الأهلي.. ماذا ينتظر محمد الشناوي بعد واقعة حكم مباراة البنك

بايدن يشرب من كأس ترامب .. تحرك جمهوري لعزل الرئيس بعد التنصيب

النار تحت الرماد| غضب عارم في لجنة الحكام تجاه سيد عبدالحفيظ.. ودراسة ملاحقته في الجبلاية

زيادة الأجور العام الجاري.. مدبولي يزف بشرى جديدة للمواطنين

إحالة صاحب موقع أفندينا للزواج العرفي والشرعي للمحاكمة

منعا لتشتيت الطلاب| التعليم تحذر المدارس: ماتعملوش امتحانات إلكترونية أو منصات من ورانا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل حواوشي الفراخ بـ 3 وصفات متنوعة

أبرز مواصفات كيا kia k5 2021 وسعرها اليوم في السعودية.. صور

استقلالية طفلك.. 6 نصائح عليكي تنفيذها لبناء شخصية قوية