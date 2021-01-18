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أخبار العالم

وزير خارجية ألمانيا لـ أوغلو: العلاقة الأوروبية مع تركيا غير مرضية.. والأخير يرد

الإثنين 18/يناير/2021 - 04:05 م
وزير الخارجية التركي
وزير الخارجية التركي ونظيره الألماني
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دعاء أبوهشيمة
أكد وزير خارجية ألمانيا، هايكو ماس، اليوم الإثنين، أن العلاقة الأوروبية مع تركيا غير مرضية، مشيرا إلى أنه يجب التطلع للأمام.

وشدد هايكو ماس، في مؤتمر صحفي له مع نظيره التركي، مولود جاويس أوغلو، على أن أحداث العام الماضي بين الاتحاد وبروكسل تركت ندوبا، داعيا إلى السير بطريق الدبلوماسية. 

وأعرب وزير الخارجية الألماني عن امله في أن يكون عام 2021 بداية جديدة للعلاقات التركية-الأوروبية والألمانية أيضًا.

وبدوره، قال أوغلو إن ألمانيا لعبت دورًا كبيرًا الفترة الماضية في تطوير العلاقات التركية-الأوروبية، زاعما "علاقاتنا مع الاتحاد الأوروبي دخلت أجواءً إيجابية بفضل الخطوات الجيدة التي أقدم عليها"

وأعرب وزير الخارجية التركي عن استعداد أنقرة للحوار مجددا مع الجانب اليوناني، مؤكدا أن سيتم التحدث في جميع المسائل العالقة بين تركيا واليونان في الاجتماع معهم قريبًا.

وكانت وكالة الأنباء الألمانية، قد أفادت بتوجه وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، إلى العاصمة التركية أنقرة الاثنين، لإجراء محادثات مع المسؤولين الأتراك حول الخلاف التركي اليوناني بشأن احتياطيات الغاز الطبيعي في شرق المتوسط.

وقالت الوكالة الألمانية أنه من المقرر أن يلتقي الوزير المنتمي إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي نظيره التركي مولود تشاووش أوغلو.
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