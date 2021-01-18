ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

تفاصيل افتتاح صالة عرض ومركز خدمة سيارات دي إس (DS) فى القاهرة الجديدة

الإثنين 18/يناير/2021 - 06:00 م
تفاصيل افتتاح صالة
تفاصيل افتتاح صالة عرض ومركز خدمة سيارات دي إس (DS)
Advertisements
احمد عبد القوى
افتتحت مجموعة عز العرب للسيارات، الوكيل الحصري لـ DS فى مصر التابعة لمجموعة PSA، اليوم الاثنين، صالة عرض ومركز خدمة وصيانة لسيارات دي إس (DS)، العلامة الفرنسية الشهيرة للسيارات الفاخرة، فى كايرو فيستيفال سيتي مول (مدخل 5 لمركز الصيانة ومدخل 6 لصالة العرض) بالتجمع الخامس - القاهرة الجديدة والذي يعتبر أكبر وجهة للتسوق في مصر.

كما تضمن حفل الإفتتاح إطلاق أحدث سيارة من DS وهي السيارة موديل دي إس 3 كروس باك - DS3 CROSSBACK لأول مرة فى مصر.

يأتي اختيار كايرو فيستيفال سيتي مول ليكون مقرًا لصالة العرض ومركز الخدمة الجديد متماشيًا مع خطط المجموعة للوصول لأكبر قاعدة من العملاء. فالمقر الجديد له شهرة كبيرة حيث يقع في واحدة من أكبر وأرقى مدن محافظة القاهرة بمنطقة مركزية يسهل الوصول إليها من جميع المناطق المحيطة.

وأكدت مجموعة عز العرب للسيارات على سعيها لتغيير الطريقة التقليدية لبيع وصيانة السيارات، وذلك نظرًا للموقع المميز لصالة العرض ومركزالخدمة الذي يلبي احتياجات العملاء وعائلاتهم.

واستضاف المهندس إيهاب علام، مدير عام دي إس مصر، خلال حفل الإفتتاح، المدير الإقليمي لمجموعة PSA لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، هشام حسني، وذلك بحضور مجلس إدارة مجموعة عز العرب وكبار المسؤولين فيها، وإدارة دي إس، وممثلي وسائل الإعلام. 

وتضمن حفل الافتتاح جولة في أرجاء صالة العرض واستكشاف مميزات دي إس 3 كروس باك - DS3 CROSSBACK ، كما شملت الجولة على زيارة لمركز الخدمة حيث قدم المهندس إيهاب علام، مدير عام الشركة، شرحًا عن مميزات المركز وقدراته التشغيلية ودوره المهم في ضمان حصول عملاء الشركة على أفضل الخدمات.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

فيلم الصندوق الأسود يقترب من 181 ألف جنيه إيرادات خلال يوم

8 أفلام تحقق إيرادات بقيمة 230 ألف جنيه

7 أفلام تحقق إيرادات بقيمة 196 ألفا و531 جنيها خلال يوم.. تفاصيل

يضم سيارات تعمل بالغاز.. فيات مصر تفتتح أحدث معارضها في السويس لـ Fiat وFiat Pro

ترشيحاتنا

الصحة العالمية تكشف معلومة صادمة عن كورونا بعد زيارة خبرائها للصين

3 أنواع من الزواج محرمة في الإسلام.. تعرف عليها

كوفيد الطويل.. 5 أعراض لـ فيروس كورونا تتطلب وقتا للشفاء

إعادة تشكيل طيران الاتحاد أبرزها.. قرارات عاجلة من ولي عهد أبو ظبي

المصيلحي لـ النواب: احتياطي القمح وصل إلى 5 شهور ولدينا تأمين للأرز حتى الموسم القادم

منعا لتشتيت الطلاب| التعليم تحذر المدارس: ماتعملوش امتحانات إلكترونية أو منصات من ورانا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لأول مرة في مصر .. إطلاق سيارة DS3 الجديدة كليًا بالأسواق | صور

كوفيد الطويل.. 5 أعراض لـ فيروس كورونا تتطلب وقتا للشفاء

طريقة عمل حواوشي الفراخ بـ 3 وصفات متنوعة