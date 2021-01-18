تفاصيل افتتاح صالة عرض ومركز خدمة سيارات دي إس (DS) فى القاهرة الجديدة

افتتحت مجموعة عز العرب للسيارات، الوكيل الحصري لـ DS فى مصر التابعة لمجموعة PSA، اليوم الاثنين، صالة عرض ومركز خدمة وصيانة لسيارات دي إس (DS)، العلامة الفرنسية الشهيرة للسيارات الفاخرة، فى كايرو فيستيفال سيتي مول (مدخل 5 لمركز الصيانة ومدخل 6 لصالة العرض) بالتجمع الخامس - القاهرة الجديدة والذي يعتبر أكبر وجهة للتسوق في مصر.





كما تضمن حفل الإفتتاح إطلاق أحدث سيارة من DS وهي السيارة موديل دي إس 3 كروس باك - DS3 CROSSBACK لأول مرة فى مصر.





يأتي اختيار كايرو فيستيفال سيتي مول ليكون مقرًا لصالة العرض ومركز الخدمة الجديد متماشيًا مع خطط المجموعة للوصول لأكبر قاعدة من العملاء. فالمقر الجديد له شهرة كبيرة حيث يقع في واحدة من أكبر وأرقى مدن محافظة القاهرة بمنطقة مركزية يسهل الوصول إليها من جميع المناطق المحيطة.





وأكدت مجموعة عز العرب للسيارات على سعيها لتغيير الطريقة التقليدية لبيع وصيانة السيارات، وذلك نظرًا للموقع المميز لصالة العرض ومركزالخدمة الذي يلبي احتياجات العملاء وعائلاتهم.





واستضاف المهندس إيهاب علام، مدير عام دي إس مصر، خلال حفل الإفتتاح، المدير الإقليمي لمجموعة PSA لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، هشام حسني، وذلك بحضور مجلس إدارة مجموعة عز العرب وكبار المسؤولين فيها، وإدارة دي إس، وممثلي وسائل الإعلام.



