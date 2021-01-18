بالأحضان.. أول ظهور لـ خطيب رولا سعد بعد إعلانهما الارتباط.. شاهد

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام، أول صورة لخطيب الفنانة رولا سعد بعد أول ظهور لها عقب إعلان الخطوبة منذ أيام.

وظهرت رولا سعد فى الصورة وهى تحتضن خطيبها الذى يدعى يحيى مهندس سورى من أصول فلسطينية.



وأ علنت رولا سعد خطبتها و قالت فى لقاء لها ببرنامج "et بالعربي"، إن حفل خطوبتى على المهندس يحيى ذي الأصول الفلسطينية تم فى حفل عيد الميلاد المجيد وحفل السنة الجديدة.

وأضافت رولا سعد أن الحفل اقتصر على عدد قليل من المقربين والأهل فقط؛ نظرا للظروف الصعبة التى يعيشها العالم بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، مؤكدة أن هذا الشخص يمتلك كافة المميزات التى دفعتها إلى الارتباط به.





وحققت أغنية الفنانة رولا سعد، الجديدة «لاغيني تلاقيني» 2 مليون مشاهدة فور طرحها على يوتيوب، في 5 نوفمبر 2020.





أغنية "لاغيني تلاقيني" تمثل عودة قوية لـ رولا سعد للغناء باللهجة المصرية، وهي من كلمات أسامة مصطفى، ألحان محمد يحيى، توزيع موسيقي أحمد عادل، مكس وماستر هاني محروس، وإخراج زياد خوري.



