وزير التنمية المحلية يكشف حقيقة تورط شخصيات عامة في مخالفات البناء

رد اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، على ما أثاره النائب علاء عابد، في الجلسة العامة لمجلس النواب؛ بشأن إيماءة الوزير برأسه عندما وجه إليه سؤالًا مفاده "هل توجد مخالفات لشخصيات كبيرة وعامة في البناء؟".





وقال اللواء شعراوي، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، الإثنين، قانون التصالح في مخالفات البناء تم عمله من أجل معرفة المخالفات والتصالح في المخالفات التي يجوز التصالح فيها.





وأضاف وزير التنمية المحلية "ليست جريمة أن أهز رأسي بالإيماءة وأقول أه"، موضحًا "عندما أقول أسماء المخالفين أكون ظلمت من أقول اسمه، فهناك 2.7 مليون مواطن تقدموا للتصالح فهل لا يوجد بينهم شخصيات عامة؟ لازم هيكون، لكن هل تمت الموافقة لهم بالمخالفة للقانون هو ده اللى نتكلم فيه".





وتساءل "هل لجان الفحص رصدت مخالفات جسيمة لا يجوز التصالح فيها وأنا قمت بالتصالح فيها بالمخالفة للقانون؟".





وأشار وزير التنمية المحلية إلى أنه لم يتأخر على إجابة سؤال النائب علاء عابد بشأن إيرادات المحاجر، مؤكدا أنه أجاب في نفس القاعة بالمجلس السابق ولكن عند إجابته لم يكن النائب موجودا، لافتا إلى أنه في ذلك اليوم كان يرد على نحو 170 طلب إحاطة مقدمة من النواب لكن للأسف لم يكن معظم النواب موجودين.



