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أخبار البلد

الأرصاد تحذر من طقس الثلاثاء: شديد البرودة والقاهرة تصل لـ 9 درجات

الإثنين 18/يناير/2021 - 06:12 م
صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
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نورهان خفاجي
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد غدا الثلاثاء، طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية، معتدل على جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء كما من المتوقع أن تكون الرياح نشطة على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدلة على جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فمن المتوقع أن تكون مضطربة مع ارتفاع الموج فيه من 3.4 متر إلى 4 أمتار، والرياح السطحية جنوبية غربية إلى شمالية غربية، أما حالة البحر الأحمر فمن المتوقع أن تكون معتدلة إلى مضطربة مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.

وعن درجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر فهي كالتالي: 
العظمى الصغرى
القاهرة 18 09
الإسكندرية 17 11
وادى النطرون 18 10
طنطا 17 10
شبين الكوم 18 09
دمنهور 18 10
بلطيم 16 10
مطروح 16 09
السلوم 16 11
سيوة 17 06
بورسعيد 18 10
دمياط 17 10
الزقازيق 18 09
المنصورة 18 10
الإسماعيلية 19 10
السويس 18 10
العريش 19 09
رفح 18 10
رأس سدر 18 13
نخل 17 07
نويبع 20 13
طابا 17 13
كاترين 14 04
الطور 20 11
شرم الشيخ 21 14
الغردقة 21 12
مرسى علم 20 13
الفيوم 18 09
بنى سويف 19 08
المنيا 19 07
أسيوط 19 08
سوهاج 20 09
قنا 20 09
الأقصر 21 08
أسوان 21 10
إدفو 21 10
أبوسمبل 20 11
الوادى الجديد 20 06
شلاتين 25 14
أبو رماد 24 13
حلايب 23 15
رأس حدربة 22 15
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