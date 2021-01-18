ميكنة وتطوير الخدمات .. محافظ المنيا يتابع سير العمل بفرع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي

تفقد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا ، يرافقه نائبه الدكتور محمد محمود أبوزيد، فرع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي - القطاع الحكومي، بالمنيا الجديدة، للوقوف على انتظام سير العمل، وكذلك التأكد من تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.





كما تفقد المحافظ، عددا من الأقسام، واطلع على آلية سير العمل وكيفية تقديم الخدمات للجمهور، وإلتقي بعدد من المواطنين، كما استمع إلي شكواهم وعلي الفور وجه المحافظ بوضع الحلول العاجلة لكافة مشاكل المواطنين المتواجدين، وعدم تأخير الإجراءات الخاصة بهم.





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وأعلن المحافظ انه تم التواصل والتنسيق مع مدير الهيئة، حيث أكد انه يجري حاليا إعداد خطة متكاملة لتنظيم العمل، من خلال ميكنة جميع الخدمات للارتقاء بمستوي الاداء المقدم لأصحاب المعاشات والمستحقين، وسيتم تطوير منظومة العمل بما ينعكس على التيسير على المواطنين من أبناء المحافظة وتقديم الخدمات لهم بصورة لائقة.





وناشد المحافظ المواطنين المترددين علي فرع الهيئة بارتداء الكمامات الواقية للحفاظ على سلامتهم وسلامة الآخرين، والالتزام بالإجراءات الوقائية ومراعاة التباعد والمسافات البينية بين المواطنين.





وفي سياق متصل أعلنت مديرية الصحة تنظيم قافلة طبية علاجية بقرية أولاد الشيخ بمركز مغاغة، حيث استمرت على مدار يومين ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة"، وذلك في إطار الاهتمام بمواطني المحافظة، وتقديم الخدمات الطبية وصرف العلاج لهم بالمجان.





من جانبه، أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، ان الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، تعمل على تسخير كافة إمكانياتها لتقديم الدعم الكامل لمنظومة القطاع الصحي، بالإضافة لتنفيذ المبادرات التي تقدم الخدمات الطبية والعلاجية بالمجان لأبناء المحافظة.





أوضح الدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن القافلة اسفرت عن توقيع الكشف الطبي على 1514 حالة ، وصرف الادوية، وعمل الفحوصات اللازمة لهم بالمجان، وكان توزيع التخصصات كالتالي، 293 حالة جراحة، و548 حالة أطفال، و188 باطنة، و133 قلب، و79 اسنان، و129 حالة جلدية، و93 نساء، و51 تنظيم اسرة، وعمل 158 تحليل مختلف، و37 حالة موجات صوتية، وحالة رسم قلب، و 14 اشعة سينية، وفحص عشوائي للضغط والسكر لـ 104 متردد، وتم خلع اسنان لـ 12 حالة بعيادة الاسنان، وتحويل للمستشفى 7 حالات لاستكمال العلاج، هذا بالإضافة إلى عمل ندوات تثقيف صحى لـ 83 متردد، كما تم استخدام 9 عيادات متنقلة واستخدام غرف داخل الوحدة لباقي العيادات والصيدلة.



