ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

كيريل لازاروف رجل مباراة مقدونيا وتشيلي

الإثنين 18/يناير/2021 - 07:15 م
صدى البلد
Advertisements
عمرو ابوبكر
توج "كيريل لازاروف" نجم منتخب مقدونيا بجائزة رجل المباراة للقاء مقدونيا وتشيلي بعد أن خطف منتخب بلاده تذكرة التأهل للدور الرئيسي لمونديال اليد مصر 2021 بعد الفوز على تشيلي بنتيجة 32/29 فى اللقاء الذي جمع المنتخبين على الصالة المغطاة باستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الثالثة فى المجموعة السابعة ببطولة كأس العالم لكرة اليد التي تستضيفها مصر حتى 31 يناير الجاري.

وأحرز "كيريل لازاروف" نجم منتخب مقدونيا 8 أهداف من إجمالي اهداف منتخب بلاده وساهم فى خطف التذكرة الثالثة للصعود للدور الرئيسي.

وحسم منتخب مقدونيا التذكرة الثالثة عن المجموعة السابعة للتأهل للدور الرئيسي بعد ضمان تأهل منتخبي مصر والسويد رسميا عن المجموعة قبل لقاء صدارة المجموعة الذي يجمعهم مساء اليوم.

وتستضيف مصر النسخة السابعة والعشرين من منافسات بطولة العالم لكرة اليد، في الفترة من 13 وحتى 31 يناير 2021، والتي تشهد مشاركة 32 منتخبًا للمرة الأولى في تاريخ البطولة، من القارات الخمس.

وتعد هذه المرة الثانية التي تستضيف فيها مصر بطولة العالم لكرة اليد، حيث سبق لها استضافة البطولة في عام 1999، والتي كانت النسخة السادسة عشرة من البطولة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

مونديال اليد.. لاعب منتخب تشيلي: مصر أقرب للفوز علينا.. يمكنهم الفوز على المنتخبات الكبرى.. خاص

الليلة.. حفل افتتاح كأس العالم لكرة اليد "مصر 2021"

فوز السويد على مقدونيا الشمالية 32 - 20 في المجموعة السابعة لمونديال اليد

مونديال اليد.. موعد مباراة مصر ضد مقدونيا والقناة الناقلة

لن نفقد الأمل.. لاعب مقدونيا يعلق على الهزيمة أمام مصر بمونديال اليد

بعد التأهل رسميا .. تعرف على طريق مصر في الدور الثاني لمونديال اليد

ترشيحاتنا

رعب في الأهلي.. ماذا ينتظر محمد الشناوي بعد واقعة حكم مباراة البنك

البديل السعودي لواتساب.. كل ما تريد معرفته عن تطبيق pingme

حازم إمام يوجه رسالة شديدة اللهجة إلى موسيماني عقب تعادل الأهلي مع البنك

إحالة صاحب موقع أفندينا للزواج العرفي والشرعي للمحاكمة

معاريف الإسرائيلية تكشف عن شروط الملك محمد السادس للموافقة على زيارة تل أبيب

نائب رئيس هيئة البترول الأسبق يزف بشرى بشأن بنزين 95.. فيديو

Advertisements

بعد تأجيل انطلاقه.. قرار صادم من الفيفا لـ جماهير الأهلي بشأن مونديال الأندية

بعد إيقاف محمد الشناوي.. تعرف على المباريات التي يغيب عنها حارس المرمى مع الأهلي

إيقاف محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي 4 مباريات

حازم إمام يوجه رسالة شديدة اللهجة إلى موسيماني عقب تعادل الأهلي مع البنك

العناية الإلهية تنقذ عضو مجلس إدارة النادي الأهلي من الموت

ممدوح عباس يوجه رسالة إلى لجنة الحكام عن تعادل البنك الأهلي والمارد الأحمر

في خطاب رسمي.. الأهلي يطالب اتحاد الكرة بإيقاف الأخطاء التحكيمية «الفجة»

الفيفا يعلن فتح بيع تذاكر كأس العالم للأندية ويمنع الحضور خارج قطر

النار تحت الرماد| غضب عارم في لجنة الحكام تجاه سيد عبدالحفيظ.. ودراسة ملاحقته في الجبلاية

وزارة الرياضة تشكل لجنة قانونية للتحقيق في واقعة الصور الخادشة بأحد الأندية

موعد قرعة كأس العالم للأندية بعد قرار الفيفا بتعديل توقيت انطلاقها

عاجل .. الفيفا يعلن تعديل موعد انطلاق كأس العالم للأندية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

واقعة غريبة جدا .. FBI: مكافأة لمن يرشد عن سيارة "همفي" مسروقة من قاعدة عسكرية

دراسة تكشف عن الفئات الأقل عرضة للإصابة بفيروس كورونا

شاهد .. أفضل صور تم التقاطها في رالي داكار السعودية 2021