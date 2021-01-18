السجيني: متفائل بالتوصل إلى حل متوازن لأزمة شركة الحديد والصلب

قال النائب أحمد السجيني، عضو مجلس النواب، إن كلمة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمام مجلس النواب شملت كافة القطاعات؛ موضحا أن معظم تعليقات أعضاء النواب أمام رئيس الوزراء وبعض الوزراء المصاحبين تمحورت حول مشكلات المحليات.





وأضاف "السجيني"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية «عزة مصطفى»، ببرنامج «صالة التحرير» على فضائية «صدى البلد»، أن إحالة البرلمان بيان وزير التنمية المحلية إلى اللجنة المختصة، دليل على جدية مجلس النواب في تفعيل الأدوات الرقابية، كونها المخولة، مشيرا إلى أنه من المقرر حضور وزير الدولة للإعلام إلى مجلس النواب غدًا.





وحول أزمة تصفية مصنع الحديد والصلب بحلوان، قال «كافة الاختيارات مطروحة لتحقيق المصلحة العامة للخزانة العامة والمواطنين»، معربا عن تفاؤله بالتوصل إلى حل يحقق التوازن بين مصلحة عمال الشركة ورؤية وزير قطاع الأعمال العام.





وأشار إلى أن البرلمان جاد في استخدام أدواته الرقابية لتحقيق طموحات المصريين؛ لافتا إلى أن جلسة مناقشة وزير التموين كانت جلسة ساخنة وتم مناقشة العديد من الموضوعات المتعلقة بالخبر والقمح مشروع جمعيتي.





وأكد أن البرلمان سوف يستجوب في الأيام المقبلة وزير التعليم العالي ووزير قطاع الأعمال وعددًا من الوزراء، مختتما «كل يوم هنستجوب وزير».





كان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، ألقى اليوم كلمة أمام مجلس النواب، اطلع النواب خلالها على أبرز مُؤشرات تقدم الأعمال فى برنامج عمل الحكومة "مصر تنطلق"، كما أهدى نسخًا من تقرير المتابعة الدورى لبرنامج عمل الحكومة خلال الفترة من 2018 حتى 2020، إلى رئيس المجلس المستشار حنفى جبالى، رئيس المجلس، ووكيليه المستشار أحمد سعد، ومحمد أبو العينين، لتكون بين يد نواب الشعب للإطلاع على ما تتضمنه من نتائج.





وأشار الدكتور مصطفى مدبولى إلى أنه جار استكمال عملية الإعداد للانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك فى ضوء خطة متكاملة لتطوير الجهاز الإدارى للدولة، بما يحقق رفع كفاءة الأداء فى جميع المجالات، والتى تتضمن تطوير وميكنة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين، وتحديث البنية المعلوماتية للجهاز الإدارى، وبناء وتنمية قدرات العاملين بالجهاز الإدارى.





واعتبر ذلك ثورة حقيقية فى حد ذاتها، بالتعامل مع مشاكل وتحديات الجهاز الإدارى للدولة، والعمل على إصلاحه، بحيث نصل إلى ميكنة كاملة للخدمات التى تقدمها الحكومة، لافتًا إلى أنه جار تنفيذ إعادة هيكلة للوزارات فى إطار عملية الانتقال للعاصمة الإدارية، فضلًا عن أنه يتم تنظيم دورات تدريبية استفاد منها أكثر من 42 ألف موظفا حكوميا.