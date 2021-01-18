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أخبار العالم

خلال يوم.. لبنان يسجل 3144 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الإثنين 18/يناير/2021 - 07:18 م
أرشيفية
أرشيفية
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محمد عثمان
أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الاثنين، عن تسجيل 53 حالة وفاة و3144 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقالت الصحة اللبنانية في بيان، إن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا المسجلة في لبنان ارتفع إلى 255,956 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات 1959 حالة وفاة، وفقًا لشبكة "إل.بي.سي" اللبنانية..

وأشارت الصحة اللبنانية إلى تسجيل 2038 حالة شفاء إضافية من المرض، فيما يخضع 750 مصابًا للعناية المركزة من ضمنهم 222 مريضًا على أجهزة التنفس الاصطناعي.

وأعلن المكتب الإعلامي لوزير الصحة اللبناني، حمد حسن، أمس، توقيع لبنان على العقد النهائي مع شركة "فايرز" الأمريكية لتأمين أكثر من 2.1 مليون جرعة من اللقاح، تصل تدريجيًا مطلع فبراير المقبل.

وقال المكتب في بيانه: "يضاف العقد إلى الاتفاق الموقع في أكتوبر الماضي مع منصة كوفاكس العالمية التي ترعاها منظمة الصحة العالمية، لتأمين 2.7 مليون جرعة من اللقاحات التي تنتجها الشركات العالمية، وستصل تباعًا إلى بيروت".
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