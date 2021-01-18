الإفتاء: يجوز قراءة سورة النمل لطرده من المنزل.. فيديو

قال الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية، إنه يجوز قراءة سورة النمل على النمل الموجود في المنزل بكثرة ويؤذي أهله، مستشهدا بقوله تعالى "يَا أَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ لَا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ".





وأضاف عاشور، في البث المباشر لصفحة دار الإفتاء على فيس بوك، انه يجوز قراءة السورة بنية طرد النمل من المنزل ، فإن ذهب فبها ونعمت، وإن لم يذهب فيجوز التعامل بالمبيدات.





هل استخدام مبيد حشري لمكافحة النمل حرام؟



