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ديني

الإفتاء: يجوز قراءة سورة النمل لطرده من المنزل.. فيديو

الإثنين 18/يناير/2021 - 07:41 م
الإفتاء: يجوز قراءة
الإفتاء: يجوز قراءة سورة النمل لطرده من المنزل
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محمد شحتة
قال الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية، إنه يجوز قراءة سورة النمل على النمل الموجود في المنزل بكثرة ويؤذي أهله، مستشهدا بقوله تعالى "يَا أَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ لَا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ".

وأضاف عاشور، في البث المباشر لصفحة دار الإفتاء على فيس بوك، انه يجوز قراءة السورة بنية طرد النمل من المنزل ، فإن ذهب فبها ونعمت، وإن لم يذهب  فيجوز التعامل بالمبيدات.

هل استخدام مبيد حشري لمكافحة النمل حرام؟ 
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال تقول صاحبته "أنا عندي نمل كتير ويتجمع على كل شئ في البيت ويسبب لي القرف ، فهل يجوز وضع مبيد حشري لمكافحته؟
وقال الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية، إن مملكة الحيوان علينا أن نتعامل معها برفق فلا نؤذيها إلا أن نرد أذاها، منوها أن النمل من الممكن أن نطرده بدون استخدام مبيد حشري، وهذا منتشر على السوشيال ميديا بالطرق الطبيعية.

وأشار إلى أنه لو يطرد بالطرق الطبيعية، وتطلب الأمر استخدام المبيد الحشري، فهنا نضطر لاستخدامه في أضيق نطاق على القدر الذي يزيل الأذى فقط اللاحق بصاحب البيت.

وأوضح، أنه ينبغي علينا الحفاظ على هذه المخلوقات بشرط ألا تؤذي الإنسان لأنه أعلى منها وفوقها.

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