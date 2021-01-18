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أخبار العالم

انخفاض إصابات كورونا بنحو الخمس في بريطانيا مع استمرار تباطؤ موجة الانتشار

الإثنين 18/يناير/2021 - 07:59 م
كورونا في بريطانيا
كورونا في بريطانيا
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على صالح
سجلت بريطانيا 37535 حالة إصابة أخرى بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية و599 حالة وفاة مع استمرار تباطؤ الموجة الثانية.

وانخفضت الإصابات اليوم الاثنين بنحو الخمس عن 46169 سجلت يوم الاثنين الماضي وثلثًا عن الرقم قبل أسبوعين.

ويبدو أن الموجة الشتوية المدمرة لفيروس كورونا في لندن قد تجاوزت ذروتها، حيث تظهر البيانات الرسمية أن الإصابات كانت تتراجع في جميع الأحياء الـ 32 الأسبوع الماضي ، وبدأت الوفيات ودخول المستشفيات في الثبات.


ويقول العلماء إن الأرقام الواعدة هي دليل على أن القيود الصارمة من المستوى الرابع قد خانت انتشار الفيروس قبل الإغلاق الوطني - بل وكبح انتقال سلالة كينت الأكثر عدوى.

وتظهر أرقام الصحة العامة في إنجلترا أن الحالات انخفضت في كل منطقة بالعاصمة على مدار الأيام السبعة حتى 12 يناير ، مع انخفاض معدل الإصابة في جميع أنحاء لندن بأكثر من الربع.

وتظهر إحصاءات وزارة الصحة أيضًا أن الوفيات اليومية لـ كورونا في جميع أنحاء المدينة قد تراجعت بحلول 10 يناير ، مع تسطح المنحنى إلى حوالي 157 حالة وفاة يوميًا. 

وتظهر بيانات منفصلة أن حالات الدخول اليومية إلى مستشفى كوفيد بالعاصمة بلغت ذروتها عند 864 يوم 6 يناير وانخفضت منذ ذلك الحين إلى 802.

ولا يزال الوقت "مبكرًا جدًا" على ظهور الاتجاهات المشجعة بسبب الإغلاق الوطني الذي تم فرضه في 4 يناير ، لأن القيود الصارمة تستغرق حوالي ثلاثة أسابيع لتقليل العدوى والحالات.

وبدلًا من ذلك، تشير البيانات إلى أن المستوى الرابع كان كافيًا لقلب الموجة الثانية في العاصمة ، لكن الخبراء يقولون إنه نجح فقط لأن المدارس كانت مغلقة بسبب العطلة الاحتفالية.

وكانت حالات لندن تتزايد منذ ديسمبر بعد ظهور سلالة كينت شديدة العدوى ، والتي أجبرت الرقم 10 على إغراق العاصمة في قيود المستوى الرابع قبل خمسة أيام من عيد الميلاد إلى جانب مساحات من جنوب شرق وشرق إنجلترا.

وتسجل كلتا المنطقتين أيضًا تباطؤًا في الحالات والاستشفاء ، لكن الوفيات تتراجع فقط في شرق إنجلترا. يقول العلماء إنهم يتوقعون أن تكون الوفيات أيضًا في خط ثابت في الجنوب الشرقي بحلول نهاية الأسبوع الجاري.

في علامة أخرى، قلبت بريطانيا التيار في الموجة الثانية من حالات دخول المستشفيات كوفيد 19 التي لا تزال تتصاعد الآن فقط في الجنوب الغربي ، الذي يتمتع بأقل قدر من القيود على الحياة اليومية في ظل النظام المتدرج.
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