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ميليشيات مسلحة وأحداث عنف متوقعة.. أنظار العالم تتجه إلى أمريكا مع اقتراب تنصيب بايدن

الإثنين 18/يناير/2021 - 10:42 م
صدى البلد
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عبد الخالق صلاح
قال الدكتور ماك شرقاوي، المحلل السياسي الأمريكي، إن التظاهرات المسلحة التي تشهدها بعض المدن بالولايات المتحدة تمثل مشهدا غير طبيعي.

وأضاف "شرقاوي"، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة "صدى البلد" عبر سكايب، «ولاية أوهايو تضم ميليشيات مسلحة، حيث ينص قانون بعض الولايات على التسليح لمواجهة السلطة الفيدرالية حال التوغل على الولاية». 

وتابع المحلل السياسي «تم القبض على شخص بحوزته سلاح و500 طلقة، إضافة إلى دعوة مزورة لحضور حفل تنصيب بايدن»، مشيرا إلى أن الأسلحة تباع بسهولة في الولايات المتحدة.

وأشار إلى أن حفل تنصيب بايدن سيقام الأربعاء المقبل بدون حضور ترامب، معربا عن توقعه بوقوع أحداث عنف في عدد من الولايات.

وأكد أن الحزب الجمهوري يشهد شرخا كبيرا، مشيرا إلى أن بايدن سيوقع على عودة الولايات المتحدة لاتفاقية المناخ مرة أخرى.

وتوقع استمرار العقوبات الأمريكية على إيران بسبب الملف النووي.

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