محافظ أسيوط يدافع عن نفسه في واقعة تعطيل مصالح المواطنين.. بسبب ختم

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إن الختم الذي عرضه أحد النواب على الهواء لا يخلي مسئوليته كما يقول، موضحا أن الختم موجود بعدد من المحافظات وسبق أن استخدم وقت إن كان محافظا للفيوم.





وأشار خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على فضائية «صدى البلد» ويقدمه الإعلامي «أحمد موسى»، إلى أن الختم يستخدم لاعتماد بعض الأوراق التي تحمل بيانات وأرقاما غيرها؛ لافتا أن الختم ليس هروبا من المسئولية.





ونوه المحافظ، أن الختم يعتمد مع التوقيع؛ مؤكدا أن الأوراق التي يوقع عليها المحافظ كثيرة ويجب أن يتم تقنين الأوضاع وتنفيذ القوانين والختم يضمن ذلك.





وأكد المحافظ، أنه وقع ما يقرب من 800 ورقة عقب في فترة توليه المحافظة ويجب أن يكون الختم هذا حتى يشعر الموظف الذي ينفذ العقد بالمسئولية.





واختتم المحافظ: «الختم لم يؤثر إلا بالإيجاب المحافظة والمواطنين ولدينا مشروعات عديدة تثبت التنمية في المحافظة.





وقال البرلماني ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن محافظ أسيوط يعتمد لنفسه "ختما" يبرئ به نفسه من أي مسئولية قانونية بعد توقيعه على أي ورقة.





وأكد خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي»؛ المذاع على فضائية «صدى البلد»، الذي يقدمه الإعلامي «أحمد موسى»، أن المحافظ بهذا الشكل يعطل مصالح المواطنين ويشكك المواطنين في الأوراق التي مضى وختم عليها؛ موضحا أنه مسئول عن كل كلمة يقولها على الهواء.





ومن جانبه عرض «موسى» صورة الختم على الهواء مرددا: «على مسئولية النائب ياسر عمر لأنه صاحب حصانة».





ولفت عمر، إلى أن وزارة الدكتور مصطفى مدبولي تحملت كثيرا لخوض معركة الإصلاح الاقتصادي، موضحا أنها أيضا ارتكبت بعض السلبيات لكن غالبية الوزراء على مستوى عال من الكفاءة والمهنية.





وأكد أن بيان الدكتور مصطفى مدبولي أمام مجلس النواب اليوم كان دقيقا جدا، منوها بأن استدعاء الدكتور مصطفى مدبولي ووزير التموين ووزير التنمية المحلية حق أصيل لمجلس النواب.





وأشار عمر، إلى أن بعض الوزراء السلبيين في حكومة مدبولي يعطلون مصالح الناس ويجب ان يتم تغييرهم فورا؛ مرددا: «مجلس النواب كشر عن انيابه للحكومة لمعالجة الاخطاء الموجودة».



