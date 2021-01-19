اتحاد طلاب جامعة حلوان يطلق حملة للتوعية بالطرق الصحيحة لارتداء الكمامات.. والجامعة ترفع شعار «معا نواجه فيروس كورونا»

جدير بالذكر أن جامعة حلوان أوضحت أنه في حالة ظهور أي أعراض تتشابه مع أعراض الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) كارتفاع في درجة الحرارة أو السعال أو ضيق التنفس أو ألم في الحلق أو رشح الأنف أو فقدان حاسّة الشم أو التذوق، على أحد أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة أو الموظفين أو الطلبة المنتمين لجامعة حلوان، يمكن حينها التواصل مع أحد أعضاء هيئة التدريس المختصين بكلية الطب بالجامعة، وذلك من خلال الاتصال تليفونيًا أو إرسال رسالة واتساب على أحد الرقمين الآتيين (الخدمة تعمل ٢٤ ساعة يوميًا):

5632478 0114