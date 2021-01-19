اتحاد طلاب جامعة حلوان يطلق حملة للتوعية بالطرق الصحيحة لارتداء الكمامات.. والجامعة ترفع شعار «معا نواجه فيروس كورونا»

- جامعة حلوان تطلق حملة "معا نواجه فيروس كورونا" للحفاظ على سلامة الطلاب والعاملين
- لمحاربة كورونا.. اتحاد طلاب حلوان يؤكد على ارتداء المسك الطبي والحفاظ على صحة الطلاب
- جامعة حلوان تخصص أرقاما للتواصل فى حال الشعور بأعراض كورونا
تتابع جامعة حلوان نظام التعليم عن بُعد، وبث المحاضرات أونلاين عبر منصات التعليم الإلكتروني، تنفيذًا لقرارات الحكومة بشأن تعليق الدراسة داخل مقرات الجامعات والمدارس حتى نهاية الفصل الدراسي الأول وتفعيلها إلكترونيًا، في إطار تداعيات فيروس كورونا المستجد حفاظا على سلامة الطلاب والعاملين.
وفى هذا الإطار، أطلقت جامعة حلوان حملة إلكترونية للحرص على سلامة طلابها والعاملين بها والحفاظ عليهم من خطر الإصابة بـ كوفيد 19 تحت عنوان " معا نواجه فيروس كورونا".
وتضمنت الحملة توجيه عدة نصائح للطلاب والعاملين للحماية من خطر الإصابة والفيروس شملت:
- غسل اليدين باستمرار
- الحفاظ على تنظيف الأسطح
- ارتداء الكمامة باستمرار
- تجنب الازدحام
- تجنب لمس الأسطح بخارج المنزل
- استعمال المطهرات بصفة مستمرة
- الحفاظ على التباعد
كما أطلق اتحاد الطلاب بجامعة حلوان حملة توعوية التعريف بطرق الحماية والوقائية من فيروس كورونا، تحت شعار من "الطلاب وللطلاب"، حيث وجه الاتحاد الطلاب إلى الطريقة الصحيحة في ارتداء الكمامة.
وأكد عضو اتحاد طلاب جامعة حلوان لـ"صدى البلد"، أن الاتحاد حريص على عمل مبادرات وحملات لزيادة وعى شباب الجامعة بالتصدي لفيروس كورونا وطرق الوقاية وكيفية تجنب الإصابة بالفيروس.
وشملت الحملة العديد من النصائح التي تهدف للوقاية من كورونا مقدمة من الإدارة الطبية بالجامعة وأهمها كيفية ارتداء الكمامة:
1/ اغسل يديك بالماء والصابون أو افرك يديك بالكحول.
2/قم بتغطية الأنف والفم وكن حريصًا على تغطيتها بأحكام.
3/تجنب لمس الماسك وإذا قمت بلمس الماسك قم بغسل يديك بالماء والصابون.
4/ تخلص من الماسك بمجرد أن يصبح رطبا أو يتمزق وقم بوضع آخر.
5/ عند خلع الماسك قم بنزعه من الخلف ولا تلمس سطح الماسك واغسل يديك بالماء والصابون بعد خلعه.
جدير بالذكر أن جامعة حلوان أوضحت أنه في حالة ظهور أي أعراض تتشابه مع أعراض الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) كارتفاع في درجة الحرارة أو السعال أو ضيق التنفس أو ألم في الحلق أو رشح الأنف أو فقدان حاسّة الشم أو التذوق، على أحد أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة أو الموظفين أو الطلبة المنتمين لجامعة حلوان، يمكن حينها التواصل مع أحد أعضاء هيئة التدريس المختصين بكلية الطب بالجامعة، وذلك من خلال الاتصال تليفونيًا أو إرسال رسالة واتساب على أحد الرقمين الآتيين (الخدمة تعمل ٢٤ ساعة يوميًا):
5632478 0114
5738847 0106